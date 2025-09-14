Koliko bitrate doista utječe na kvalitetu glazbe?

U vječnoj raspravi između audiofila i prosječnih slušatelja, uvijek se postavlja pitanje može li se zaista čuti razlika između bitratea

Bug.hr nedjelja, 14. rujna 2025. u 21:00
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Putovanje glazbe do naših ušiju dramatično se promijenilo. Od topline vinila, preko digitalne preciznosti CD-a koji je postavio standard od 1.411 kbps, pa sve do MP3 revolucije koja je žrtvovala vjernost zvuka za praktičnost, uvijek smo balansirali između kvalitete i dostupnosti. Danas, u eri streaminga, ta se rasprava svela na jedno ključno pitanje - koliko je bitrate, odnosno brzina prijenosa podataka, doista važan za naše iskustvo slušanja?

Bitrate se odnosi na količinu podataka koja se obrađuje u sekundi unutar audio datoteke, a mjeri se u kilobitima po sekundi (kbps). Jednostavna logika nalaže: viši bitrate znači više podataka, što rezultira detaljnijim i bogatijim zvukom, ali i većom datotekom koja zahtijeva bržu internetsku vezu.

U praksi, to je kompromis. Niske brzine (oko 64 kbps) dovoljne su za govor i podcaste, srednje (128-192 kbps) predstavljaju standard za streaming, dok se 320 kbps smatra visokokvalitetnim zvukom unutar svijeta kompresije s gubicima (lossy). Na drugoj strani spektra su formati bez gubitaka (lossless) poput FLAC-a i ALAC-a, koji čuvaju svaki djelić originalne snimke, nudeći zvuk identičan onome na CD-u (1.411 kbps) ili čak studijskoj master snimci (do 9.216 kbps).

Glavna razlika leži u načinu kompresije. Lossy formati poput MP3, AAC i Ogg Vorbis koriste napredne psihoakustičke modele kako bi trajno uklonili dijelove zvučnog spektra za koje se pretpostavlja da ih ljudsko uho neće čuti – primjerice, tiše zvukove maskirane glasnijima ili frekvencije izvan našeg slušnog opsega.

S druge strane, lossless formati poput FLAC-a sažimaju podatke bez ikakvog gubitka, slično kao što .ZIP arhiva čuva originalnu datoteku. Iako tehnički superiorniji, postavlja se pitanje može li prosječan slušatelj uistinu percipirati tu razliku. Brojne studije i slijepi testovi pokazuju da velika većina ljudi, uključujući i neke audio profesionalce, ne može pouzdano razlikovati dobro kodiranu MP3 datoteku od 320 kbps i lossless original.

Sposobnost uočavanja razlike ovisi o nizu faktora koji su često važniji od samog formata datoteke. Kvaliteta originalne produkcije i masteringa ima presudan utjecaj. Drugim riječima, loše producirana snimka zvučat će loše bez obzira na to je li spremljena u FLAC ili MP3 formatu. Jednako je važna i oprema za reprodukciju.

Da biste uopće imali šansu čuti suptilne prednosti zvuka visoke rezolucije, potrebne su vam visokokvalitetne žičane slušalice i vanjski digitalno-analogni pretvarač (DAC), jer većina ugrađenih zvučnih kartica i Bluetooth veza ne može prenijeti punu kvalitetu lossless signala. Konačno, okruženje u kojem slušate glazbu i vrsta glazbe također igraju ulogu. U bučnom okruženju poput automobila ili javnog prijevoza, suptilne nijanse se gube, dok kompleksna klasična glazba ili jazz s velikim dinamičkim rasponom lakše otkrivaju nedostatke kompresije.

Dok audiofili s pravom traže najvišu moguću vjernost zvuka, za većinu korisnika 320 kbps nudi optimalan omjer kvalitete, veličine datoteke i kompatibilnosti. Razlika između komprimiranog i lossless formata često je više akademska nego stvarna u svakodnevnom slušanju. Umjesto da se opterećujemo brojkama i specifikacijama, možda je važnije usredotočiti se na ono što je bitno - uživanje u glazbi, bez obzira na format.

 

 

 



HI-FI SETUP TJEDNA: Audiovector, Primare, Bluesound

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

5.850 EUR Kupi

Donosi snažan i uravnotežen bas.

Akcija

REL ACOUSTICS T/7X

Opremljen 8" aktivnim i 10" pasivnim driverom, Class A/B pojačalom od 200W i REL Speakon high-level ulazima, pruža dubok i prirodan zvuk koji se savršeno stapa s glavnim zvučnicima.

1.099 € 1.223,00 € Akcija

Britanski audiofilski zvučnik izrađen u Oxfordshireu.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks monitor sa 5” Falcon B110 wooferom i 25 mm M-range soft dome visokotoncem (SEAS) pruža frekvencijski odziv 40 Hz – 25 kHz uz osjetljivost 86 dB i impedanciju 8Ω. Snage do 100 W, u drvenom furniru, mase 7,5 kg po komadu.

2.174 € 2.899 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

BLUESOUND Node N132

Hi-fi glazbeni streamer BluOS NODE (N132) s ESS ES9039Q2M DAC-om donosi vrhunsku kvalitetu zvuka, podršku za visoko-rezolucijske formate (FLAC, MQA, DSD256), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 aptX Adaptive, HDMI eARC, AirPlay 2 i brojne servise. Upravlja se BluOS aplikacijom, dimenzije 220×46×146 mm.

529 € 589 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi