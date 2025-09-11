Spotify napokon uvodi Lossless zvuk za Premium korisnike

Nakon višegodišnjeg iščekivanja, najpopularniji glazbeni streaming servis uvodi zvuk visoke rezolucije za svoje pretplatnike. Opcija se postupno uvodi u više od 50 zemalja, a Hrvatska nije u prvom valu

Sandro Vrbanus četvrtak, 11. rujna 2025. u 07:42

Pretplatnici na uslugu glazbenog streaminga Spotify Premium možda su nedavno dobili povećanje cijena mjesečnih pretplata, možda im Spotify počne ukidati račune ako ih plaćaju korištenjem VPN-a preko neke "jeftinije" zemlje, ali zato se više neće moći žaliti da im kvaliteta reprodukcije zaostaje za konkurentskim servisima.

"Uzeli smo si vrijeme"

Spotify je, naime, nakon dugogodišnjeg čekanja, započeo s uvođenjem opcije Lossless Audio za svoje Premium pretplatnike na odabranim tržištima. Slušanje glazbe u formatu bez gubitka kvalitete zvuka jedna je od najtraženijih među korisnicima te platforme, a Premium pretplatnici u zemljama gdje je opcija dostupna uskoro će o njezinoj dostupnosti početi primati obavijesti unutar aplikacije.

"Napokon je gotovo čekanje; iznimno smo uzbuđeni što zvuk bez gubitaka postaje dostupan Premium pretplatnicima. Uzeli smo si vremena kako bismo izgradili ovu značajku na način koji prioritet daje kvaliteti, jednostavnosti korištenja i jasnoći na svakom koraku. Uz Lossless, naši premium korisnici sada će imati još bolje iskustvo slušanja", izjavio je Gustav Gyllenhammar, potpredsjednik za pretplate u Spotifyu.

Zvuk bez kompromisa

Nova opcija omogućava streaming glazbe u FLAC formatu do rezolucije od 24-bita/44.1 kHz. Lossless je dostupan na mobilnim i desktop aplikacijama, tabletima te na brojnim uređajima koji podržavaju Spotify Connect, uključujući one proizvođača Sony, Bose, Samsung i Sennheiser. Podrška za dodatne uređaje, poput Sonosa i Amazona, najavljena je za sljedeći mjesec.

Korisnici će novu značajku morati ručno aktivirati na svakom pojedinom uređaju. Kada je Lossless aktivan, u prikazu pjesme koja se reproducira bit će vidljiv posebna oznaka. Iz Spotifya napominju kako datoteke bez gubitka kvalitete zauzimaju više prostora te da prilikom prvog pokretanja pjesme može doći do kraćeg zastoja dok se ona ne učita i pohrani u memoriju uređaja.

Ograničenja i dostupnost

Za najbolje iskustvo slušanja preporučuje se korištenje Wi-Fi veze te žičanih slušalica ili zvučnika spojenih putem Spotify Connecta. Trenutačna Bluetooth tehnologija nema dovoljnu propusnost za prijenos zvuka bez gubitaka, zbog čega se signal mora komprimirati prije slanja. Korisnici će također moći prilagoditi postavke kvalitete zvuka (Low, Normal, High, Very High i Lossless) zasebno za Wi-Fi, mobilnu mrežu i preuzete sadržaje.

Uvođenje opcije Lossless odvijat će se postupno tijekom listopada na više od 50 tržišta. Prema službenoj objavi, Premium pretplatnici u nekim zemljama već su dobili pristup, no Hrvatska nije među njima u ovoj početnoj fazi – domaći se pretplatnici dobrim vijestima, dakle, mogu nadati tijekom sljedećeg mjeseca.



