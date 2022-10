Pilotkinja na nebu iscrtala najveći portret pokojne kraljice Elizabete II

Zanimljiv avijatičarski pothvat proteklog je tjedna obavila britanska pilotkinja Amal Larhlid. U sklopu humanitarnog projekta, kojim želi prikupiti novac za hospicije u Ujedinjenom Kraljevstvu, odlučila je pozornost na svoju inicijativu privući neobičnim letom. Iznad središnje je Engleske svojim zrakoplovom Piper PA-28 odletjela rutu koja iscrtava profil nedavno preminule britanske kraljice Elizabete II.

Privlačenje publiciteta

Detalje ovog leta objavio je servis FlightRadar24. Prema podacima transpondera, Larhlidova je svojim Piperom u dva sata preletjela 413 kilometara, da bi na nebu virtualno stvorila kraljičin lik, visok 105 i širok 63 kilometra. Let se dogodio sjeverozapadno od Londona, na području od Readinga i Swindona na jugu pa do Northamptona i gotovo do Coventryja na sjeveru Engleske.

Amal Larhlid i njezin Piper

Prije polijetanja, pilotkinja je rutu isplanirala programom ForeFlight, u koji je učitala kraljičin portret. Prilikom planiranja rute morala je zaobići nekoliko zona u kojima je zračni promet ograničen, a kao pričuvu imala je i "ručni" plan rute, stvoren za vizualno letenje. Prije samog punog leta odradila je i nekoliko pokusnih, kako bi dobila osjećaj za rutu i potrebne radijuse skretanja koje je morala izvesti. Prvi pokušaj osujetile su joj nepogodne vremenske prilike, da bi u konačnici svoj let za privlačenje publiciteta odradila 6. listopada.

Detalji leta

Cijeli zapis s FlightRadara dostupan je ovdje.