Upitan je daljnji razvoj europskog borbenog aviona FCAS, nasljednika Rafalea i Eurofightera

Nakon samo četiri godine Francuska i Njemačka došle su do nesuglasica koje bi mogle rezultirati napuštanjem razvoja novog zajedničkog europskog višenamjenskog borbenog aviona

Future Combat Air System, skraćeno FCAS, koncept je novog modernog borbenog aviona koji su zajedničkim snagama pokrenule Njemačka, Francuska i Španjolska. Projekt je pokrenut 2017. godine s razvojnim horizontom od čak 23 godine – FCAS je, prema izvornim planovima, zamišljen kako bi počeo zamjenjivati Rafale i Eurofightere u flotama europskih ratnih zrakoplovstava negdje oko 2040. godine.

Planirana zajednička ulaganja u projekt FCAS iznose oko 100 milijardi eura, a on bi uključivao kako pilotirane zrakoplove šeste generacije tako i bespilotne letjelice koje bi im pružale podršku (nešto poput nedavno predstavljenog Loyal Wingmana). Prva maketa nekog mogućeg budućeg stealth zrakoplova iz linije FCAS predstavljena je u ljeto 2019. godine na Paris Air Showu.

Tada smo vidjeli da FCAS odlikuju čiste linije i nizak profil, iz kojeg se ističu tek izbočena kabina koja omogućava pilotu dobar pregled okoline, kao i niskoprofilni repni stabilizatori. Lovac će pogoniti dva mlazna motora koje će proizvoditi francuski Safran i njemački MTU Aero Engines, dok su za izradu zmaja i sklapanje cijelog aviona i naoružanja zaduženi Dassault Aviation i Airbus, s još tehnoloških partnera (Thales, MBDA).

Nevolje u raju

Međutim, suradnja ovolikog broja zemalja i kompanija dovela je već sada do određenih problema. Predstavnici Njemačke i Francuske ovih tjedana održavaju niz kriznih sastanaka kako bi razriješili mnogobrojne nedoumice – od podjele radnih zadataka i troškova, preko intelektualnog vlasništva na projektu pa do radnih mjesta vezanih uz projekt FCAS.

Problemi u suradnji započeli su kada se projektu priključila Španjolska, pa je podjela rada, troškova i radnih mjesta između Njemačke i Francuske, koja je bila 50:50, razdijeljena na trećine. U novom omjeru snaga ne postoji, navodno, jasni voditelj projekta. Ranije je to bio Dassault, no s obzirom na to da njemački i španjolski udio u projektu sada predstavlja Airbus, omjer snaga nije ravnopravan. Osim toga nije sasvim jasno kako će se podijeliti intelektualno vlasništvo nad novim tehnologijama koje unutar projekta budu razvijene.

Sljedeći veliki korak trebalo bi biti predstavljanje drugog demonstracijskog prototipa 2025. godine, a trenutačni manjak sloge uključenih strana doveo je do toga da nije sasvim jasno hoće li on biti zasnovan na Rafaleu ili Eurofighteru. Pojavila se čak i inicijativa da se do tada razviju dva prototipa – tako da plan o "paneuropskoj" suradnji na FCAS-u gotovo da visi o koncu.