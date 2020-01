Nova godina, novi Apple battery replacement program, ovog puta za Smart Battery Case

Apple je odavno na meti raznih kritika po pitanju baterija, što zbog manjeg kapaciteta u odnosu na konkurenciju, što zbog česte potrebe za njezinim nadopunjavanjem. Mada je malo nerealno očekivati da telefon istovremeno bude tanak i da ima veliki kapacitet baterije, negdje se mora napraviti kompromis.

Kako bi koliko-toliko spasili stvar 2015. su izumili Smart Battery Case, ružnjikavo kućište za iPhone koje u sebi ima i bateriju. Time su riješili dva problema, zaštitili su iPhone od mogućih oštećenja uslijed pada te su mu produžili autonomiju s kojom su iPhone 6 i iPhone 6s tada imali problema.

S vremenom kako su izlazili novi modeli iPhonea, Apple je izdavao i nove modele Smart Battery Casea. I dok je većinom imao samo opciju punjenja, s novom generacijom je dobio i tipku za kameru čime je ubrzano fotografiranje.

Iako bi za svakog proizvođača telefona bilo idealno kada biste sa svakim novim telefonom isti i kupili, a stari bacili, korisnici često isti telefon koriste i godinama nakon kupnje. Samim time i dodatke poput Smart Battery Casea, da tomu nije tako Apple sada ne bi morao pokrenuti novi battery replacement program.

Ispostavilo se kako Smart Battery Case za iPhone iz 2018. godine (iPhone XS, iPhone XS Max i iPhone XR) ne radi kako je zamišljeno. Do sada su zabilježena dva problema – ili se ne puni baterija unutar SBC-a, ili se to čini isprekidano, ili SBC ne puni bateriju iPhonea, ili to čini isprekidano. prema podacima koje objavio Apple ovaj problem je primijećen na dijelu SBC-a koji su proizvedeno između siječnja i listopada 2019. godine.

Svi korisnici koji su naišli na navedeni problem imaju pravo na besplatnu zamjenu. No Apple je morao postaviti i neke restrikcije. Primjerice, nakon zamjene neće biti produženo jamstvo već se nastavlja jamstvo reklamiranog modela. Zatim, program neće trajati vječno, već samo dvije godine od prve kupnje uređaja. I ono najbitnije, kako bi spriječio možebitne prevare Apple neće na slijepo zamjenjivati SBC, već će ga najprije provjeriti pa tek onda odobriti ili odbiti zamjenu.

Posebno ističu kako će svaki zamijenjeni Smart Battery Case odložiti na ekološki prihvatljiv način. Više o ovom programu možete saznati na službenim stranicama tvrtke.