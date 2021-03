Agar art: mikrobiolozi bakterijama stvaraju prava umjetnička djela

Indijski mikrobiolog Balaram Khamari radi kao istraživač na Institutu za visoko obrazovanje Sri Sathya Sai u Puttaparthi. Tamo Petrijeve zdjelice puni agarom, prahom koji se dobiva ekstrakcijom i sušenjem sluzaste tvari koja nastaje preradom morske trave Gelidium. Dan poslije, na posteljicu od agara slaže bakterije i potom zdjelice odlaže u inkubator. Poput svakog strpljivog istraživača on strpljivo čeka da se bakterije nahrane agarima i razmnože u šarene uzorke. No, on to ne čini u ime znanosti nego - umjetnosti.

Umjetnička djela na želeu

Balaram je samo jedan iz sve brojnije plejade istraživača koji mikroorganizmima stvaraju neobične slike. Ova praksa, poznata kao agar art, uključuje znanstvenike koji mikrobe uzgajaju na mediju za rast sličan želeu.

Nagrađeni rad Isabel Araque i Jenny Oñate iz Ekvadora

Znanstvenici se agarom koriste za eksperimente kako bi proučavali razvoj mikroorganizama. Agar u prahu miješa se sa steriliziranom vodom i hranjivim sastojcima kako bi se stvorila prozirna, polukruta tvar. Znanstvenici u smjesu ugrađuju mikroorganizme, poput gljivica i bakterija,i pod mikroskopom prate njihov razvoj u gelu.

Mikrobna umjetnost nije od jučer. Slike od živih organizama iscrtavao je još Alexander Fleming koji je na ploči s agarima 1928. otkrio antibiotska svojstva penicilina, No sve se zahuktalo posljednjih godina otkako je 2015. Američko društvo mikrobiologa pokrenulo godišnje natječaje za izbor najboljeg umjetničkog djela iz Petrijeve zdjelice.

I baš na tom natjecanju Balaramovo djelo "Mikrobni paun" osvojilo je drugu nagradu u kategoriji kreacija napravljenih od živih organizama. Indijski mikrobiolog uspio je iz četvrtog pokušaja. Za tijelo je koristio Escherichiju Coli (E.coli) dok je paunove repove iscrtao kombinacijom E.colija i Staphylococcus aureusa, dva najčešća ljudska patogena. Oko glave i u očnim jabučicama izrasle su kolonije crijevne bakterije Enterococcus faecalis.

Crtanje ljudskim patogenima

Dok izrađuju svoj umjetnička djela, znanstvenici moraju biti na oprezu jer ponekad koriste i ljudske patogene, poput Staphylococcus aureusa koji može uzrokovati upalu pluća i kostiju. Da bi izbjegli nesreće u laboratoriju, agari umjetnici često rade s mikrobima u kontroliranom okruženju.

Slikanje na agaru dugotrajan je i mukotrpan posao s neizvjesnim ishodom. Ponekad prođu dani dok se ne vidi hoće li usađene bakterije izrasti u sliku.

Frederik Hammes, mikrobiolog iz švicarskog Eawaga, ponekad u smjesu dodaje ugljen u prahu kako bi dobio crnu pozadinu. Njegov prvi uradak bili su Van Goghovi suncokreti jer su slikarove boje i široki potezi savršeno odgovarali djelovanju bakterija na agaru.

Frederik Hammes stvorio je sliku nadahnutu Van Goghovom slikom suncokreta koristeći bakterije iz svoje kupaonice

Poslije je Hammes prešao na 3D kreacije koje se uzdižu iz Petrijeve posude poput skulptura. Omiljeni su mu sastojci bakterije iz tabana.

A kad su zbog pandemije zatvoreni mnogi laboratoriji, istraživači su počeli eksperimentirati s dostupnim kvascem i gljivicama u svojim domovima. Hammes vodi vlastitu internetsku radionicu kako bi svoje znanje podijelio s drugima. I mnogi studenti objavljuju svoje kreacije na društvenim mrežama.