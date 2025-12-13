Državni tajnik SAD-a propisao službeni povratak na Times New Roman

Novi državni tajnik naredio je povratak na serifni font Times New Roman u službenim komunikacijama, poništavajući odluku bivše administracije donesenu radi bolje pristupačnosti osobama s invaliditetom

Sandro Vrbanus subota, 13. prosinca 2025. u 13:20

Američki State Department vratio je Times New Roman kao standardni font za svu službenu komunikaciju unutar svojeg ministarstva i diplomacije. Odluku je u ovoga tjedna donio državni tajnik Marco Rubio, koji se na toj poziciji nalazi od povratka Donalda Trumpa u Bijelu kuću te zajedno s njime pokušava poništiti ili promijeniti sve odluke koje je donijela prethodna vlast. Rubio je tako naredio diplomatima da se vrate na font koji je koristila administracija prije siječnja 2023. godine.

Ništa od pristupačnosti

Tim je potezom izravno poništena odluka Rubijevog prethodnika, Antonyja Blinkena, koji je prije nešto više od dvije godine kao službeni uveo font Calibri. Taj je moderan bezserifni font uveden kao zadani početkom 2023. godine. Kao razlog za to bilo je navedeno da je Calibri pristupačniji za osobe s invaliditetom, budući da ne sadrži dekorativna serifna obilježja Times New Romana, a k tome je i standardno postavljen u Microsoftovim uredskim alatima. Neke studije sugeriraju da su bezserifni fontovi, kao što je Calibri, lakši za čitanje osobama s određenim vizualnim poteškoćama.

Rat protiv "woke" fonta

U internom dokumentu, naslovljenome "Povratak tradiciji" navodi se da tipografija oblikuje profesionalnost službenog dokumenta te da je Calibri suviše neformalan u usporedbi sa serifnim fontovima. Rubio je svoju direktivu obrazložio potrebom za "vraćanjem pristojnosti i profesionalnosti" pisanim radnim proizvodima State Departmenta te je Calibri nazvao "još jednim rasipnim programom raznolikosti, jednakosti, uključivosti i pristupačnosti (DEIA)" te propisao da svi službeni dokumenti moraju biti pisani Times New Romanom veličine 14 točaka.

Prema njemu, taj program nije donio ništa dobroga, nije pomogao u smanjenju sudskih sporova vezanih uz pristupačnost, a samo je degradirao profesionalnost u službenoj korespodenciji.

Standard oblikovanja teksta koji se sada propisuje, dodaje se u dokumentu, usklađen je s direktivom predsjednika o "jednom glasu za američke vanjske odnose", naglašavajući odgovornost Ministarstva vanjskih poslova da u svim komunikacijama prezentira ujednačen, profesionalan stil. Blinken dodaje da je Tims New Roman bio službeni font gotovo 20 godina, sve od 2003., kad je zamijenio dotadašnji standard, Courier New.



