Hibridni rad je nova poslovna stvarnost

Više od 70 posto zaposlenih žele zadržati mogućnost fleksibilnog rada na daljinu. 66 posto donositelja poslovnih odluka planira preurediti fizičke uredske prostore da bi bolje odgovarali hibridnom radnom okruženju. Podaci su jasni: ekstremna fleksibilnost i hibridni rad definirat će radno mjesto nakon pandemije.

Prije nego što se počnu baviti praktičnim izazovima hibridnog rada, poslodavci moraju razmotriti obje strane medalje - jer je anketa pokazala i da više od 65 posto zaposlenih nedostaje provođenje više vremena licem u lice sa članovima svog tima. Definiranje hibridnog rada zato treba krenuti od rješavanja tog „hibridnog paradoksa“, a lideri moraju uzeti u obzir i podatak da je prema Gartnerovom istraživanju čak 39 posto zaposlenih spremno dati otkaz ako poslodavac bude inzistirao da se u punom kapacitetu vrate u ured.

Kod budućeg zapošljavanja i ocjenjivanja privlačnosti poslodavaca zaposlenici će očito uzimati u obzir njihovu fleksibilnost i prilagodljivost. Toga su svjesni i menadžeri jer u Work Trend Index istraživanju se čak 66 posto izjasnilo kao pristalice veće fleksibilnosti i redizajniranja radnih prostora da budu pogodniji za hibridni rad. Pri prilagodbi radnih procesa i ureda za hibridni rad fokus bi trebao biti na milenijalcima jer će do 2025. upravo oni činiti 75 posto cjelokupne svjetske radne snage, i to na svim pozicijama, od početničkih do menadžerskih. Njihovi stavovi i očekivanja prema poslu i životu redefinirat će način na koji tvrtke uvode inovacije, kako zapošljavaju i zadržavaju talente i kako pripremaju svoje zaposlenike za uspjeh. Milenijalci sve što rade žele raditi u skladu sa svojom osobnošću i žele potpunu fleksibilnost, i to bez truda da takvo okruženje moraju stvarati sami.

Način na koji radimo već se promijenio. Ljudi više ne rade isključivo od 9 do 17 za svojim radnim stolom pet dana u tjednu, već su mobilni i rade u pokretu. Uspješno raditi znači povezati ih – zajedno s informacijama koje su im potrebne – i to s bilo koje lokacije i u bilo koje doba. Sve više tvrtki zaposlenicima daje fleksibilnost da, kada žele, rade u modernim uredima s alatima za digitalnu suradnju, koji brišu geografske granice.

Hibridni rad ima svoje izazove. Sudionici sastanaka koji se uključuju s udaljene lokacije mogu se osjećati „nevidljivo“ i kao da se njihov glas ne čuje, dok se sudionici sastanka uživo trude uključiti ih, no bezuspješno jer često prostori za sastanke nisu opremljeni odgovarajućim softverom i hardverom koji bi omogućili učinkovite hibridne sastanke.