Kina bi mogla prodati TikTok američkim investitorima, ali zadržati algoritam

Priča o prodaji TikToka još nije završena. Prema novom dogovoru, Kina bi mogla prodati američkim investitorima popularnu društvenu mrežu, ali će zadržati svoj algoritam

Matej Markovinović srijeda, 17. rujna 2025. u 11:59
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Kina i SAD postigli su “osnovni okvirni konsenzus” oko prodaje TikToka američkim investitorima, no ključni dio dogovora predviđa da algoritam ostane pod kineskom kontrolom. Riječ je o prvom putu da Peking djelomično potvrđuje tvrdnje Washingtona o mogućem dogovoru.

Kako doznaje Reuters, dogovor uključuje licenciranje uspješnog algoritma i drugih prava intelektualnog vlasništva, no još uvijek nisu razrađeni svi detalji. Rok za finalizaciju, koji inače istječe ove srijede, vjerojatno će biti produljen kako bi obje strane usuglasile sve elemente. Konačnu riječ morat će dati i američki Kongres.

Neki izvori navode da se američka verzija TikTok aplikacije razvija već neko vrijeme u očekivanju dogovora, s ciljem da sadržaj američkih korisnika bude dostupan globalno, ali i obrnuto. Još uvijek nije jasno koji će investitori preuzeti TikTok, iako se ranije špekuliralo da su u igri Amazon i druge velike tvrtke.

 



