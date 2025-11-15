Koliko OpenAI plaća Microsoftu? Novi podaci otkrivaju vrtoglave troškove i mogući gubitak

Nakon godine dana pune glasina, procurili su financijski dokumenti koji bacaju novo svjetlo na odnos OpenAI-ja i Microsofta. Otkriveno je koliko OpenAI plaća za Azure, koliki su im prihodi i jesu li doista profitabilni

Nakon puno priča o IPO-u i sklapanju brojnih poslova s raznim kompanijama, financijsko poslovanje tvrtke OpenAI našlo se pod još intenzivnijim povećalom. Prema procurjelim dokumentima do kojih je došao TechCrunch, dobili smo detaljniji uvid u financije najpoznatijeg AI startupa – posebice u njihove prihode i troškove računalne snage.

Dokumenti otkrivaju da je Microsoft tijekom 2024. godine od OpenAI-ja primio 493,8 milijuna dolara kroz udio u prihodima. Taj je iznos u prva tri tromjesečja 2025. godine skočio na čak 865,8 milijuna dolara. Ove brojke proizlaze iz dogovora prema kojem OpenAI navodno dijeli 20% svojih prihoda s Microsoftom, kao dio partnerstva u kojem je softverski div uložio preko 13 milijardi dolara u AI tvrtku.

No, financijski odnos je dvosmjeran. Stvari postaju zanimljivije jer i Microsoft dijeli dio svojih prihoda s OpenAI-jem. Izvor upoznat sa situacijom navodi da Microsoft vraća otprilike 20% prihoda ostvarenih od Bing tražilice i Azure OpenAI Service platforme. Ključna informacija jest da se procurjeli iznosi odnose na neto udio, što znači da su uplate Microsofta prema OpenAI-ju već oduzete od ukupnog iznosa. To implicira da su stvarni prihodi OpenAI-ja, a time i njihove uplate Microsoftu, zapravo još veći.

Na temelju spomenutih 20% udjela, možemo procijeniti da je prihod OpenAI-ja u 2024. godini iznosio najmanje 2,5 milijardi dolara, a u prva tri kvartala 2025. godine vrtoglavih 4,33 milijarde dolara. Sam Altman je nedavno izjavio da su prihodi tvrtke "znatno veći" od prijavljenih 13 milijardi godišnje te da bi do kraja godine mogli dosegnuti 20 milijardi dolara na godišnjoj razini.

S druge strane medalje nalaze se ogromni troškovi. Prema analizi, OpenAI je u 2024. godini potrošio oko 3,8 milijardi dolara na inference – računalnu snagu potrebnu za pokretanje već istreniranih AI modela i generiranje odgovora. U prvih devet mjeseci 2025. taj je trošak narastao na nevjerojatnih 8,65 milijardi dolara. Važno je napomenuti da je trošak treniranja modela uglavnom pokriven kreditima koje je Microsoft dao u sklopu investicije, dok se trošak pokretanja modela (inference) plaća stvarnim novcem.

Ove brojke, iako ne daju potpunu sliku, sugeriraju da bi OpenAI mogao trošiti više novca na pokretanje svojih modela nego što zarađuje od prihoda. Ako je čak i tržišni lider u financijskim poteškoćama kad je riječ o operativnim troškovima, postavlja se pitanje o dugoročnoj održivosti poslovnih modela u cijeloj AI industriji i opravdanosti golemih investicija koje se u nju slijevaju. OpenAI je odbio komentirati ove navode, dok iz Microsofta nisu odgovorili na upit.