Nakon Crypto.com-a, isti čovjek sad ulaže milijune u AI.com i Super Bowl reklamu

Kris Marszalek, osnivač Crypto.com-a, pokreće novu AI tvrtku s domenom AI.com, navodno vrijednom 100 milijuna dolara. Potez prati i skupa Super Bowl reklama, baš kao i u vrijeme kripto euforije

Bug.hr subota, 7. veljače 2026. u 08:10

Kris Marszalek, izvršni direktor i suosnivač poznate platforme za trgovanje kriptovalutama i dionicama Crypto.com, kupio je iznimno skupu web stranicu. U ovom slučaju, riječ je o domeni AI.com, čija je vrijednost u jednom trenutku procijenjena na čak sto milijuna dolara, a koja će poslužiti kao online dom za njegovu novu, istoimenu tvrtku. Lansiranje web stranice popraćeno je i reklamom na Super Bowlu koja će se emitirati ove nedjelje.

Glavni proizvod tvrtke AI.com je AI agent koji "djeluje u ime korisnika, organizirajući posao, šaljući poruke, izvršavajući radnje u različitim aplikacijama, gradeći projekte i još mnogo toga". Koncept je sličan onome što tvrtke poput OpenAI-ja, Anthropica i Googlea obećavaju sa svojim agentima i agentskim funkcijama, no za sada primjetno nedostaju konkretni tehnički detalji. Korisnici će putem AI.com-a moći stvoriti više agenata i dodijeliti im različite zadatke. U priopćenju za medije kao primjeri se navode trgovanje dionicama i ažuriranje profila na aplikaciji za upoznavanje, uz napomenu da će sve biti temeljeno na dopuštenjima i privatnosti korisnika. Nije jasno nudi li AI.com vlastite AI modele ili licencira one drugih tvrtki, ali očito je da će ono što nudi, kako besplatno tako i putem planirane plaćene pretplate, biti fleksibilno.

Baš kao i veliki proboj Crypto.com-a u mainstream krajem 2021. i početkom 2022. godine, AI.com stiže u vrijeme iznimne euforije u AI industriji. Alati poput Anthropicovog Claude Code i Claude Cowork alata prihvaćeni su kao dokaz da bi umjetna inteligencija doista mogla učiniti ljude produktivnijima, pa je odluka AI.com-a da lansira vlastitog agenta pravovremena.

Naravno, vrijedi se podsjetiti da je nakon velike reklame Crypto.com-a s Mattom Damonom 2021. i Super Bowl reklame 2022. godine, cijena Bitcoina u lipnju 2022. dosegla najnižu točku u tadašnjoj "kripto zimi". Kako prenosi Engadget, Marszalekov AI.com također se lansira u vrijeme kada je cijena Bitcoina u padu.

To ne znači da je CEO AI.com-a svojevrsni vjesnik pucanja balona euforije. Vjerojatnije je to znak da bi budućnost umjetne inteligencije mogla biti jednako nepredvidljiva i nestabilna kao i tržište kriptovaluta. Čini se da Marszalek ima talent za ulaganje u marketing upravo u trenucima kada je uzbuđenje na vrhuncu, bez obzira na ishod.

