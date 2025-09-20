Nekad rivali, danas partneri: Nvidia s 5 milijardi dolara spašava Intel

Tehnološki divovi udružuju snage u razvoju procesora prilagođenih za podatkovne centre i osobna računala, a suradnju će učvrstiti Nvidijino značajno ulaganje u Intelove dionice

Američke kompanije Nvidia i Intel Corporation objavile su sklapanje strateške suradnje s ciljem zajedničkog razvoja više generacija poluvodičkih procesora prilagođenih za podatkovne centre i osobna računala. Cilj partnerstva je ubrzati primjenu novih tehnologija na tržištima koja obuhvaćaju velike pružatelje usluga u oblaku, poslovne korisnike i krajnje potrošače. Ključ suradnje bit će korištenje Nvidijine tehnologije NVLink za povezivanje arhitektura obiju kompanija.

Fuzija tehnologija

Ovim potezom planira se integrirati snaga Nvidijine umjetne inteligencije i akceleriranog računarstva s Intelovom tehnologijom procesora i široko rasprostranjenim x86 ekosustavom. Za podatkovne centre, Intel će proizvoditi prilagođene x86 procesore koje će Nvidia integrirati u svoje platforme za umjetnu inteligenciju. Kad je riječ o tržištu osobnih računala, Intel će tu razvijati i nuditi SoC-ove koji će integrirati Nvidia RTX GPU chiplete, čime će se stvoriti nova generacija računalnih grafičkih i procesorskih rješenja visokih performansi.

Kao potvrdu ozbiljnosti partnerstva, Nvidia će uložiti pet milijardi dolara u Intelove redovne dionice po kupovnoj cijeni od 23,28 dolara po dionici. Investicija podliježe uobičajenim uvjetima, uključujući i potrebna regulatorna odobrenja. Ovaj financijski potez signalizira snažno povjerenje u Intelove proizvodne kapacitete i budućnost x86 arhitekture, iako je taj proizvođač u posljednje vrijeme u problemima – pa bi se Nvidijino ulaganje, uz nedavni ulazak vlasti SAD-a u vlasničku strukturu, moglo pokazati spasonosnim.

Osnivač i izvršni direktor Nvidije, Jensen Huang, izjavio je da "umjetna inteligencija pokreće novu industrijsku revoluciju" te je ovu suradnju nazvao povijesnom. Lip-Bu Tan, izvršni direktor Intela, naglasio je da je "Intelova x86 arhitektura desetljećima temelj modernog računarstva" te da će Intelove proizvodne i tehnološke sposobnosti nadopuniti Nvidijino vodstvo u sektoru umjetne inteligencije, omogućujući novi napredak u toj industriji.