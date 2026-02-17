Nestašica memorije odgađa PlayStation 6, a poskupljuje i Switch 2

Sony navodno razmatra pomicanje predstavljanja nove generacije konzole zbog rasta troškova i slabije dostupnosti RAM-a, dok bi Nintendo ove godine iz istog razloga mogao povećati cijenu Switcha 2

Matej Markovinović utorak, 17. veljače 2026. u 06:19
Nestašica memorije mogla bi imati konkretnije posljedice i za tržište igraćih konzola. Prema informacijama koje donosi Bloomberg, Sony razmatra odgodu izlaska svog sljedećeg PlayStationa, dok bi Nintendo ove godine mogao povećati cijenu Switcha 2.

Naime, izvori iz industrije navode da Sony zbog rasta troškova i smanjene dostupnosti RAM-a razmatra pomicanje predstavljanja nove generacije PlayStationa na 2028. ili čak 2029. godinu. Još smo krajem siječnja pisali kako Sony zbog snažnih financijskih rezultata i stabilne prodaje igara nema izražen pritisak žuriti s PlayStationom 6, no sada se odgoda spominje u totalno novom kontekstu.

U svakom slučaju, to bi predstavljalo značajno odstupanje od dosadašnje prakse, s obzirom na to da je od 1994. i prve generacije PlayStationa, nova konzola stizala svakih šest do sedam godina. Aktualni PlayStation 5 predstavljen je u studenome 2020., stoga se nasljednik očekivao najkasnije do kraja 2027.

Što se, pak, tiče Nintenda, oni nisu prošle godine povećali početnu cijenu Switcha 2 unatoč problemima s Trumpovim carinama. No, sada se tvrdi da će ipak doći do korekcije cijene, iako još nije jasno o kolikom bi poskupljenju moglo biti riječ.

Iz Sonyja i Nintenda još uvijek nema službenih komentara.

 

