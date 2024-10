Netflix zabilježio izvrsne rezultate, ali i najavio poskupljenje

Nakon pozitivnih financijskih rezultata i rasta broja pretplatnika te optimističnih prognoza za sljedeću godinu dogodio se i rast cijena dionica, a Netflix je u sve to upakirao i podizanje cijena na nekim tržištima

Ovog je tjedna objavljeno financijsko izvješće o poslovanju Netflixa u posljednjem tromjesečju, a sve je prošlo u vrlo pozitivnom ozračju. Američka streaming kompanija najavila je povećanje očekivanih profitnih marži za sljedeću godinu, izvijestila Wall Street o prihodima od 9,83 milijardi dolara u protekla tri mjeseca, što je premašilo očekivanja tamošnjih analitičara.

Ukupan broj pretplatnika tog servisa došao je do 282,7 milijuna, dok je Wall Street očekivao 281,7 milijuna za promatrano razdoblje. Samo u protekla tri mjeseca dobili su novih 5,1 milijun pretplatnika. Prognoze Netflixa za buduće razdoblje također su optimistične. Kompanija predviđa prihode od 10,13 milijardi dolara za četvrto tromjesečje ove godine, dok za 2025. godinu očekuju prihod u rasponu od 43 do 44 milijarde dolara. Sve to poguralo im je cijenu dionica po objavi poslovnog izvješća za oko 5% prema gore.

Više cijene u nekim zemljama

Stroži pristup prema dijeljenju lozinki još im se, dakle, jednom pokazao kao dugoročno izvrstan potez, jer su nastavili s rastom broja plaćenih pretplata. Netflixu, kako se čini, ništa ne može naštetiti u poslovnom smislu, pa tako istodobno s objavom pozitivnih rezultata započinje i novi val poskupljenja pretplate. Ona će ovog puta zahvatiti Japan, Bliski istok, Afriku i dijelove Europe, što je najavljeno prošloga mjeseca.

Na našem kontinentu u ovom valu poskupljuju pretplate u Italiji i Španjolskoj, gdje će poskupljenje iznositi jedan euro za pretplatu Standard (umjesto 12,99 koštat će 13,99 eura), odnosno dva eura za Premium (sa 17,99 cijena raste na 19,99 eura). Najjeftiniji paket, onaj s oglasima i inače vrlo popularan u cijelom svijetu, također će na navedenim tržištima poskupjeti s 5,49 na 6,99 eura.

U Hrvatskoj zasad nema najave o poskupljenju, pa osnovni paket i dalje košta 4,99 eura, pretplata Standard je 7,99, a najskuplja Premium opcija 9,99 eura na mjesec. Za naše tržište još uvijek nije dostupna opcija osnovne pretplate s reklamama, kao niti doplata za dodatne članove obitelji, koji ne žive u istom kućanstvu.