Otkazi u tehnološkim kompanijama - ažurirani popis otpuštanja u 2025.

Nakon što je 2024. godina bila obilježena masovnim otkazima, 2025. nastavlja istim tempom. Pratimo koja su velika imena, od Amazona do Googlea, smanjivala broj zaposlenih

Val otpuštanja koji je zahvatio tehnološku industriju ne pokazuje znakove posustajanja ni u 2025. godini. Nakon što je prošle godine, prema podacima neovisnog portala Layoffs.fyi, više od 150.000 radnika u 549 tvrtki ostalo bez posla, trend se nastavlja. Samo od početka ove godine zabilježeno je više od 22.000 otkaza, od čega je čak 16.084 podijeljeno u veljači.

Dok se tvrtke sve više okreću umjetnoj inteligenciji i automatizaciji kako bi postigle veću učinkovitost, ovaj popis služi kao podsjetnik na ljudski faktor u cijeloj priči i cijenu koju inovacija ponekad nosi. U nastavku donosimo sveobuhvatan pregled najznačajnijih otpuštanja u tehnološkom sektoru u 2025. godini, temeljen na informacijama koje je prikupio TechCrunch.

Intel navodno planira otpustiti gotovo 2.400 radnika u Oregonu, što je gotovo pet puta više od prvotno najavljenih brojki. Uz to, tvrtka je potvrdila da planira smanjiti broj zaposlenih u svom odjelu Intel Foundry za 15 do 20 posto, istovremeno gaseći poslovanje vezano za automobilsku industriju.

Google je otpustio stotine zaposlenika u svom odjelu za platforme i uređaje, koji obuhvaća Android, Pixel telefone i preglednik Chrome. Kompanija navodno razmatra i dodatna otpuštanja s ciljem smanjenja broja srednjih menadžera i povećanja omjera programera u odnosu na produkt menadžere.

Amazon reže 100 radnih mjesta, a izvršna direktorica Jen Sargent napušta tvrtku. Tehnološki div reorganizira svoje audio poslovanje, prebacujući Wondery pod Audible. Ovo je samo manji dio većeg vala – Amazon je najavio ukidanje preko 6.500 radnih mjesta, što predstavlja 3% njegove globalne radne snage.

Microsoft će zaustaviti svoje poslovanje u Kini, što će utjecati na oko 2.000 zaposlenika. Odluka je uslijedila nakon što je tvrtka odlučila prekinuti vanjsku suradnju za postprodajnu podršku s tvrtkom Wicresoft usred rastućih trgovinskih napetosti.

Meta otpušta preko 100 zaposlenika u svom odjelu Reality Labs, koji je zadužen za virtualnu stvarnost. U internom dopisu najavljeno je i smanjenje od 5% osoblja s "niskim performansama" kao priprema za, kako kažu, "intenzivnu godinu".

Indeed i Glassdoor, pod krovnom japanskom tvrtkom Recruit Holdings, planiraju ukinuti oko 1.300 radnih mjesta. Otkazi su dio restrukturiranja s ciljem spajanja operacija i jačeg fokusa na umjetnu inteligenciju, a najviše će pogoditi timove u SAD-u.

Atlassian je ukinuo 150 radnih mjesta u korisničkoj podršci, navodeći kao razlog poboljšanja platforme koja su značajno smanjila potrebu za podrškom. Odluka je priopćena putem snimljene poruke, samo nekoliko sati nakon što je suosnivač tvrtke pozvao Australiju da prigrli "AI revoluciju".

Consensys, tvrtka koja stoji iza popularnog digitalnog novčanika MetaMask, smanjuje radnu snagu za oko 7% (47 zaposlenika) u sklopu nastojanja da postane profitabilna. Unatoč otkazima, tvrtka najavljuje da će nastaviti zapošljavati za određene ključne pozicije.

Automattic, tvrtka koja razvija WordPress.com, otpušta 16% svoje radne snage, što bi moglo utjecati na više od 270 zaposlenika.

Peloton će otpustiti 6% svoje radne snage, što je šesti krug otkaza u nešto više od godinu dana. Izvršni direktor Peter Stern izjavio je da su rezovi nužni za dugoročno zdravlje poslovanja.

General Motors (GM) otpušta 200 ljudi u svojoj tvornici električnih vozila u Detroitu. Iz tvrtke navode da su rezovi posljedica usporavanja potražnje za električnim vozilima.

Lenovo planira ukinuti više od 100 radnih mjesta u SAD-u, što čini oko 3% američke radne snage tvrtke.

Ovaj popis samo je dio šire slike koja pokazuje kako se tehnološka industrija prilagođava novim ekonomskim uvjetima i tehnološkim promjenama. Strateški zaokret prema umjetnoj inteligenciji, pritisak za postizanjem profitabilnosti i opća ekonomska neizvjesnost glavni su pokretači ovog trenda koji će, po svemu sudeći, obilježiti i ostatak godine. Nastavit ćemo pratiti situaciju i redovito ažurirati ovaj popis.