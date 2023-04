Rad od kuće - iz vlastitoga iskustva

Smatram da sposobnost i želja za rad od kuće potiče od osobnosti i karaktera osobe. U pravilu introverti su idealni za rad od kuće i njih će to potpuno zadovoljiti, dok bi ekstroverti mogli trpjeti i osjećati se nesretno

Prilikom testiranja vlastite osobnosti pokazalo se da sam većinom ekstrovert ali oko 30% imam introvertnosti. Tako da moj rad od kuće za mene nije predstavljao problem jer se očito aktivirala introvertna strana. Svaki dan sam imala barem jedan video sastanak, službeni ili privatni, tako da sam uspjela neko vrijeme "nahraniti" i svoju ekstrovertnu stranu.

Prostor

Za rad od kuće sam posebno uredila jednu manju sobu, jer sam osjetila da je jako važno odvojiti poslovni od privatnog života, kako vremenom tako i prostorom.

Vrijeme rada

Jako je važno dobro organizirati vrijeme. Kada se radi od kuće dobro je dogovoriti obvezno radno vrijeme, takozvani "core hours", u kojem ste uvijek dostupni kolegama i u kojem ne dogovarate ostale sastanke nego je to vrijeme za komunikaciju s uredom. Ja sam puno poslova koji ne zahtijevaju komunikaciju planirala odraditi u poslijepodnevnim i predvečernjim satima dok sam komunikaciju s klijentima ostavila za primjerenije prijepodnevne i poslijepodnevne sate.

Odjeća

Na svim video sastancima nosila sam odjeću koju bih inače nosila u uredu jer je jako važno da je osobni izgled primjeren poslovnoj komunikaciji.

Točnost

Za vrijeme rada od kuće svi zaposlenici su pod nekim "povećalom". I ja sam se tako osjećala. Da li zaista radim? Ili se možda zabavljam? Potrebno je više se dokazivati kad radite od kuće nego kad ste u uredu. Na svim video sastancima potrebno je doći koju minutu ranije da se vidi i osjeti profesionalni pristup. Smatrala sam da se niti u jednom segmentu ne smije osjetiti neka opuštenost ili bahatost.

Komunikacija s kolegama s posla

Ono što definitivno nedostaje u ovom obliku rada, i već je bilo ranije spomenuto, je društvena interakcija u fizičkom obliku. Lijepo je sjediti u kafiću s kolegama i malo "čavrljati" i to definitivno fali. Međutim, prednost rada od kuće je da na taj način možete proširiti prijateljstva van ureda i tako steći prijatelje iz svih krajeva svijeta koje inače nikada nebi upoznali ni vidjeli. Ja sam konačno za vrijeme lock-downa vidjela lica svojih kolega iz drugih država svijeta s kojima sam se do tada samo dopisivala. Bilo je fantastično iskustvo konačno spojiti "sliku s tonom". Tako da ja tu vidim prednosti i proširene mogućnosti.

"Kradljivci vremena"

Moram priznati da se druženje na kavi s kolegama ne može ničim potpuno nadomjestiti, ali isto moram priznati da je to jedan od "kradljivaca vremena" na radnom mjestu. Isto tako, kada ste na radnom mjestu srećete kolege posvuda: na hodniku, u kantini, u toaletu, ispred ureda, u uredu...sa svakim morate barem malo popričati jer nije baš pristojno ignorirati kolege.

Pa tako pet minuta tamo, deset onamo, pa zadnji sat na kraju dana ste već malo umorni i kada sve zbrojite u velikoj firmi ispadne da od 8 sati radite 4. Znači u pravilu, kada ste u uredu kao da efektivno radite na pola radnog vremena. Jedan kolega mi je rekao da on "na hodniku" sazna puno stvari koje inače nebi saznao pa on to smatra korisno iskorištenim vremenom.

Vjerujem da to ponekad ima smisla, ali ako ćete na hodniku pričati o poslu to baš nije primjereno ako raspolažete "osjetljivim" informacijama, a i ljudi će vas početi izbjegavati jer se većina zaposlenika planira malo prošetati i odmoriti dok prolaze hodnicima.

Odmor

Nije preporučljivo da se očekuje ili traži od zaposlenika da "bulji" u ekran 8 sati bez prekida. Studije kažu da svakih sat vremena do maksimalno dva moramo ustati od računala, razgibati se, prošetati, popiti vode i sl.

Kada radite od kuće to vrijeme odmora ne računate u rad i ugodno ga iskoristite uz kraći odmor ili ručak s obitelji, a kasnije kada se sve sredi opet nađete vremena za rad na projektima. Po meni je to velika prednost. Ja se nikada nisam osjećala previše umorno navečer nakon rada od kuće. Znala sam raditi po cijeli dan, nekada na većim projektima, uz ugodne kraće pauze i odmor. A istina je da je bilo dana kada sam znala doći doma iz ureda premorena, posebno petkom. Tako da rad od kuće definitivno nudi fleksibilnije mogućnosti spomenutih neophodnih kraćih odmora i opuštanja nego što to možemo ostvariti u uredu.

Ovime mogu zaključiti da je, u mom slučaju, rad od kuće ugodno iskustvo i moja preporuka samo ako se znate dobro organizirati, imati "kućni ured" odvojen od ostatka stana (ma koliko taj radni prostor malen bio), ako znate planirati vrijeme i ako znate sebi reći "stop" kada smatrate da ste odradili planirani dio posla.