Rad od kuće u Hrvatskoj: za ili protiv?

Uslijed pandemije COVID-19, rad na daljinu postao je rašireniji nego ikad prije. Mnoge su tvrtke usvojile politiku rada od kuće kako bi zaštitile svoje zaposlenike i održale produktivnost, no to je također dovelo do rasprava o učinkovitosti rada na daljinu. Izmjene Zakona o radu koje su stupile na snagu od 01. siječnja 2023 definiraju rad od kuće ili stručnije rečeno "rad na izdvojenom radnom mjestu" i "rad na daljinu".

Prednosti rada od kuće

Povećana fleksibilnost i ravnoteža poslovnog i privatnog života: Rad na daljinu zaposlenicima pruža fleksibilnost da strukturiraju svoj radni dan na način koji im najviše odgovara. Pojedinci koji imaju određene poteškoće ili skrbe za starije ili bolesne na ovaj način mogu povećati ravnotežu između poslovnog i privatnog života. To svakako može dovesti do povećanog zadovoljstva zaposlenika.

Smanjeno vrijeme i troškovi putovanja na posao: Radeći od kuće, zaposlenici mogu uštedjeti vrijeme i novac na putovanju na posao, što može biti značajan izvor stresa i troškova za mnoge radnike.

Povećana produktivnost: Pokazalo se da rad na daljinu povećava produktivnost jer zaposlenici nisu ometeni uredskim "brbljanjem" i mogu se usredotočiti na svoj posao bez prekida.

Ušteda za poslodavce: Poslodavci mogu uštedjeti na uredskom prostoru, režijama i drugim režijskim troškovima usvajanjem pravila rada od kuće.

Nedostaci rada od kuće

Nedostatak društvene interakcije: Rad od kuće može biti izoliran jer zaposlenici ne mogu osobno komunicirati s kolegama. To može dovesti do osjećaja usamljenosti i smanjenog morala.

Neodređene granice između posla i osobnog života: Rad od kuće može otežati zaposlenicima da se odvoje od posla što bi moglo dovesti do sagorijevanja. Postavljanjem jasnih granica i radnog vremena to bi se moglo izbjeći.

Ovisnost o tehnologiji: Rad od kuće uvelike se oslanja na tehnologiju, a tehnički problemi mogu dovesti do kašnjenja i smanjene produktivnosti. I na radnom mjestu ovisimo o tehnologiji ali tamo nam možda netko od tehničara može pomoći lakše riješiti problem.

Statistika rada od kuće

Prema nedavnom izvješću FlexJobsa 65% radnika vjeruje da su produktivniji radeći od kuće.

Drugo istraživanje koje je provela Global Workplace Analytics pokazalo je da se rad na daljinu povećao za 159% od 2005. Isto izvješće pokazalo je da 80% do 90% američke radne snage kaže da bi željeli raditi na daljinu barem pola radnog vremena.

U istraživanju koje je proveo Owl Labs 31% ispitanika reklo je da rade na daljinu 100% vremena, a 16% je reklo da rade na daljinu četiri do pet dana u tjednu. Isto je istraživanje pokazalo je da zaposlenici na daljinu prosječno štede 4000 dolara godišnje na troškovima prijevoza.

Studija koju je proveo Buffer otkrila je da bi 98% radnika koji rade na daljinu željelo nastaviti raditi na daljinu, barem nekoliko sati dnevno do kraja svoje karijere.

Prema studiji Sveučilišta Stanford, udaljeni radnici koriste kraće pauze i manje bolovanja, što rezultira povećanjem produktivnosti od 13%.

Istraživanje koje je proveo Upwork pokazalo je da 41,8% američke radne snage sada radi na daljinu, u odnosu na 30% prije pandemije.

Istraživanje PwC-a pokazalo je da su zaposlenici na daljinu zadovoljniji svojim poslom i doživljavaju manje stresa od svojih kolega koji rade u uredu.

Prema istraživanju koje je proveo Citrix, 74% tvrtki planira trajno prijeći na daljinski rad nakon pandemije.

Industrije koje su najzastupljenije u radu od kuće

Tehnološka: tehnološka industrija je na čelu rada na daljinu, a mnoge tvrtke prihvaćaju distribuirane timove i politike rada na daljinu.

Financije i osiguranje: Financijska industrija i industrija osiguranja također su rano usvojile rad na daljinu, pri čemu mnogi zaposlenici barem dio vremena rade od kuće.

Profesionalne usluge: Profesionalne usluge, kao što su savjetovanje i računovodstvo, također su zabilježile porast rada na daljinu, budući da su mnogi klijenti sada zadovoljni virtualnim sastancima i digitalnom komunikacijom.

Savjeti za učinkovitiji rad od kuće Evo nekoliko savjeta i trikova koji će vam pomoći da poboljšate svoju učinkovitost kada radite od kuće: Uspostavite određeni radni prostor: Stvaranje određenog radnog prostora može pomoći u stvaranju mentalnog odvajanja između posla i osobnog života, što može poboljšati fokus i produktivnost. Držite se rutine: pridržavanje redovne rutine može pomoći u održavanju produktivnosti i osigurati da ostanete u toku sa svojim poslom. Koristite videokonferencije: alati za videokonferencije kao što su Zoom, MS Teams ili Google Meet mogu pomoći u održavanju ljudske interakcije i suradnje tijekom rada na daljinu. Također može pomoći u izbjegavanju pogrešne komunikacije do koje može doći putem e-pošte ili tekstualnih poruka. Budite jasni u svojoj komunikaciji: ako budete jasni u svojoj komunikaciji, možete izbjeći nesporazume i osigurati da svi budu usklađeni. Odmorite se: Odmori vam mogu pomoći da se napunite energijom i ostanete usredotočeni tijekom dana. To može uključivati kratku šetnju vani, istezanje ili neku drugu fizičku aktivnost ili jednostavno uzimanje pauze da nešto prezalogajite ili popričate s članom obitelji. Postavite očekivanja i granice: važno je postaviti jasna očekivanja i granice s kolegama i članovima obitelji kada radite od kuće. To može uključivati postavljanje rasporeda, obavještavanje drugih o vašoj dostupnosti tijekom radnog vremena i stvaranje tihog radnog okruženja.

Neke od najpopularnijih platformi i alata za virtualnu komunikaciju

Slijedeći alati i platforme mogu pomoći u poboljšanju komunikacije i suradnje pri radu na daljinu, te u konačnici mogu poboljšati ukupnu učinkovitost i produktivnost:

Zoom: platforma za video konferencije koja omogućuje virtualne sastanke i webinare.

Slack: Timski komunikacijski alat koji omogućuje razmjenu trenutnih poruka, dijeljenje datoteka i integracije s drugim alatima.

Microsoft Teams: platforma za suradnju koja omogućuje video konferencije, chat, kolaborativni rad na dokumentima i dijeljenje datoteka.

Google Meet: alat za videokonferencije koji omogućuje virtualne sastanke i webinare.

Trello: Alat za upravljanje projektima koji timovima omogućuje suradnju na zadacima i projektima.

Asana: Alat za upravljanje projektima koji omogućuje timsku suradnju i komunikaciju.

Basecamp: Alat za upravljanje projektima koji timovima omogućuje upravljanje zadacima, komunikaciju i dijeljenje datoteka.

Savjeti za menadžere i poslodavce Kako bi uspostaviti bolju virtualnu komunikaciju sa zaposlenicima koji rade od kuće evo par savjeta: Postavite jasna očekivanja za zaposlenike koji rade od kuće, kao što su radno vrijeme, rokovi i ciljevi. To će pomoći osigurati da su svi usklađeni i da rade prema istim ciljevima. Zakažite redovite video sastanke sa zaposlenicima kako biste razgovarali o napretku, riješili sve probleme i dali povratne informacije. To se može učiniti putem videokonferencija, telefonskih poziva ili izravnih poruka. Koristite alate za upravljanje projektima kao što su Asana, Trello ili Basecamp za dodjelu zadataka, praćenje napretka i suradnju sa zaposlenicima koji rade na daljinu. Potaknite otvorenu komunikaciju zaposlenika da otvoreno komuniciraju s menadžerima o bilo kakvim izazovima ili nedoumicama koje mogu imati kada rade na daljinu. Stvorite sigurno i poticajno okruženje u kojem se zaposlenici osjećaju ugodno dijeleći svoje ideje i razmišljanja. Ponekad radite na zajedničkim projektima djelići ekrane i uređujući zajedničke dokumente. Omogućite obuku i resurse kako biste pomogli zaposlenicima da se prilagode radu na daljinu. To može uključivati obuku o virtualnim komunikacijskim alatima ili pružanje resursa za postavljanje produktivnog radnog prostora. Razmislite o fleksibilnim radnim opcijama za svoje zaposlenike kao što je fleksibilno radno vrijeme ili dijeljenje posla, kako biste se prilagodili potrebama i preferencijama zaposlenika. Proslavite uspjehe i prekretnice sa zaposlenicima koji rade na daljinu kako biste iskazali zahvalnost i podigli moral. To se može učiniti kroz virtualne proslave ili programe priznanja. Koji alati mogu pomoći? Alati koji mogu pomoći menadžerima da komuniciraju i nadgledaju zaposlenike koji rade od kuće su mnogobrojni. Osim već spomenutih alata za virtualno komuniciranje postoje i alati za praćenje vremena kao što su Harvest ili Toggl za praćenje produktivnosti zaposlenika i praćenje naplativih sati. Isto tako ostoje i platforme za angažman zaposlenika kao što su Officevibe ili 15Five za prikupljanje povratnih informacija, mjerenje angažmana zaposlenika i olakšavanje komunikacije.

Zaključak

Zaključno, politike rada od kuće imaju i prednosti i nedostatke, a odluku o usvajanju takvih politika treba donijeti nakon pažljivog razmatranja potreba organizacije i njezinih zaposlenika. Hoće li biti prikladan ili ne ovisi o različitim čimbenicima, kao što su priroda posla, osobnost i sklonosti zaposlenika te politika i kultura organizacije.

Dok rad od kuće može povećati produktivnost i uštedjeti troškove, on također može dovesti do izolacije pa i do "sagorijevanja" ako osoba ne zna svoje vrijeme organizirati i planirati. Industrije koje su najzastupljenije u radu na daljinu su tehnološka, financijska, razna osiguranja te neke profesionalne usluge poput savjetovanja i računovodstva. Kako pandemija još uvijek utječe na naš način rada, rad na daljinu će vjerojatno postati sve prisutniji i prihvaćeniji kroz direktni ili hibridni način, a tvrtke će se morati prilagoditi novoj stvarnosti.

Korištenjem spomenutih alata i primjenom gore navedenih savjeta, menadžeri mogu učinkovito komunicirati i nadzirati zaposlenike koji rade od kuće, održavati produktivnost i osigurati da svi rade prema planiranim ciljevima.

U konačnici, svaka pojedinačna organizacija mora procijeniti prednosti i nedostatke rada od kuće i odlučiti odgovara li njihovoj konkretnoj situaciji. Isto tako, trebala bi i vršiti redovite analize učinkovitosti takvoga rada u usporedbi s radom iz ureda i procijeniti što joj se više isplati i što donosi bolje rezultate i učinkovitost. Pojedine organizacije bi se mogle ugodno iznenaditi rezultatima.