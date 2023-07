Saga ide svome kraju: Microsoftu sada otvorena vrata za preuzimanje Activisiona

Ako ste pratili priču o Microsoftovom nastojanju da preuzme igraći studio Activision Blizzard za 68,7 milijardi dolara, onda vam je poznato da su američki i britanski regulatori u tom poslu vidjeli određene probleme za tržišno natjecanje. Proteklih nekoliko mjeseci priču je uzburkao prvo britanski regulator tržišta CMA, i to odlukom da akviziciju blokira zbog mogućeg stvaranja Microsoftovog monopola u području igranja u oblaku.

Mjesec dana nakon toga isti je posao, ali uz nekoliko uvjeta, Europska komisija odobrila, da bi već sljedećeg mjeseca stigla nova zabrana – ona američke Komisije za trgovinu (FTC). Američki je regulator ovo otvoreno pitanje poslao na sud, od kojeg je zatražio da se najveća akvizicija u povijesti industrije videoigara zaustavi. Kao razlog tada su naveli mogući negativan utjecaj na konkurenciju u sektoru računalnih igara. Sudska zabrana preuzimanja spriječila bi, naveo je FTC, moguće štete i kršenje antitrustovskih propisa SAD-a.

Sud blagonaklon

No, u odluci obavljenoj ovoga utorka sud se postavio protiv FTC-a i odbio im zahtjev za blokiranjem preuzimanja. Prema mišljenju sutkinje u ovom predmetu, američki regulator nije pokazao da će uspjeti dokazati negativne posljedice ove akvizicije na konkurentsku borbu na tržištu. Samim time otvoren je put za Microsoft i Activision, da napokon obave godinama pripremano pripajanje. Ono bi u teoriji moglo biti zaključeno već ovoga mjeseca, ako se ukloni spomenuta blokada u Ujedinjenom Kraljevstvu. Tamo su, usput rečeno, pravni procesi zaustavljeni i dogovoreno je da će Microsoft i CMA izravno pregovarati o razrješenju nedoumica.

U sudskoj odluci stoji kako je Microsoft pisano i javno obećao da će Call of Duty ostati dostupan na Play Stationu, jednako kao i na Xboxu, barem 10 godina. Isto tako tu će igru u suradnji s Nintendom donijeti i na njihov Switch – a upravo CoD je bio naslov oko kojega su se vodili prijepori. Microsoftovim preuzimanjem, kaže sud, više će igrača imati pristup do Activisionovih igara, nego što je to slučaj sada.

Iz Microsofta, očekivano, kažu da su zadovoljni ovakvim raspletom. Activision Blizzard također je objavio kratku izjavu, u kojoj pozdravljaju odluku te navode da će ona "biti od koristi njihovim korisnicima i zaposlenicima".