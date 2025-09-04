Samsungov 2-nanometarski Exynos 2600 spreman za masovnu proizvodnju

Nakon debakla s Exynosom 2500 koji je imao probleme s lošim performansama i pregrijavanjem, 2-nanometarski Exynos 2600 mogao bi se vratiti u Samsungove flagshipe

Samsungov Exynos 2600 bit će prvi mobilni SoC na svijetu izrađen na 2-nanometarskom proizvodnom procesu, a prema novom izvješću iz Južne Koreje, sada je spreman za masovnu proizvodnju.

No, unatoč spremnosti za proizvodnju, još nije donesena konačna odluka hoće li Exynos 2600 biti korišten u svim ili samo odabranim modelima nadolazeće serije mobitela Galaxy S26. Odluka bi trebala biti poznata u četvrtom kvartalu ove godine, između listopada i prosinca. U svakom slučaju, Exynos 2600 označit će povratak Samsungovih Exynosa u njihove flagshipe.

Inače, novi Exynos 2600, osim naprednijeg proizvodnog procesa, donosi i tehnička poboljšanja poput ugradnje takozvanog “heat pass block” sustava koji bi trebao riješiti problem toplinske disipacije, djelujući poput pasivnog hladnjaka unutar čipa. To bi trebalo riješiti probleme s pregrijavanjem koje je imao prethodni Exynos 2500.

Vrijedi napomenuti kako Samsung nije jedini koji prelazi na 2-nanometarsku tehnologiju. TSMC, najveći svjetski proizvođač čipova, također planira pokrenuti masovnu proizvodnju 2-nanometarskih čipova krajem 2025. godine. Njihovi klijenti uključuju Apple, AMD, Qualcomm, MediaTek i druge, a najveći dio kapaciteta već je rezervirao upravo Apple.

Više o tome pročitajte u našem tekstu u nastavku.