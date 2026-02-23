Šef OpenAI-a: Tvrtke koriste AI kao izgovor za otkaze

Prvi čovjek OpenAI-a tvrdi da se AI često koristi kao izgovor za rezove koji bi se ionako dogodili, iako priznaje da će pravi učinak tehnologije tek postati vidljiv

Matej Markovinović ponedjeljak, 23. veljače 2026. u 14:37
📷 Screenshot: YouTube
Screenshot: YouTube

Izvršni direktor OpenAI-a, Sam Altman, rekao je u razgovoru za CNBC na India AI Impact Summitu da je AI u javnom diskursu postao svojevrsni „žrtveni jarac“ za masovna otpuštanja koja posljednjih godina pogađaju gotovo sve sektore gospodarstava.

„Ne znam točan postotak, ali postoji određena razina ‘AI washinga’, gdje ljudi krive umjetnu inteligenciju za otkaze koje bi ionako proveli, a zatim postoji i stvarno premještanje određenih vrsta poslova zbog AI-a“, rekao je Altman.

Kako prenosi Gizmodo, činjenica je da Altmanove izjave otvaraju i šire pitanje komunikacije oko AI-a. Kao šef tvrtke koja stoji iza ChatGPT-a, mora biti pažljiv oko svoje poruke. S jedne strane, upravo se na ideji povećanja učinkovitosti i automatizacije temelji velik dio interesa investitora i korporacija za AI.

S druge strane, ako se AI previše izravno pozicionira kao zamjena za ljude, to dodatno hrani strahove radnika u trenutku kada su otkazi već česta pojava pa i u slučajevima u kojima, kako i sam smatra, AI možda služi tek kao zgodan izgovor za rezove koji bi se ionako dogodili.

„Pronaći ćemo nove vrste poslova, kao i pri svakoj tehnološkoj revoluciji. Ali očekujem da će stvarni utjecaj AI-a na obavljanje poslova u sljedećih nekoliko godina postati opipljiviji“, zaključuje Altman.

Podaci, međutim, navode da je stvarni utjecaj AI-a na ukupnu zaposlenost nešto manji nego što se možda misli. Prema analizi konzultantske kuće Challenger, Gray & Christmas, oko 55.000 otkaza u 2025. godini u SAD-u izravno je pripisano AI-u, što je manje od jedan posto ukupnih gubitaka radnih mjesta te godine. Također, istraživanje Nacionalnog ureda za ekonomska istraživanja u SAD-u pokazalo je da 90 posto ispitanih rukovoditelja tvrdi kako AI u posljednje tri godine nije imao nikakav utjecaj na zaposlenost u njihovim organizacijama.

Unatoč tome, neke su velike tvrtke ipak povezivale rezove s implementacijom AI-a, da bi kasnije ublažile takve tvrdnje.Primjerice, Amazon je prošle godine otpustio 14.000 zaposlenika uz poruku da će zbog implementacije AI-a trebati manje ljudi za neke poslove koji se danas obavljaju, ali su se nekoliko mjeseci kasnije ipak predomislio rekavši da AI nije bio razlog tih rezova.

 

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi