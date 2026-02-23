Šef OpenAI-a: Tvrtke koriste AI kao izgovor za otkaze

Prvi čovjek OpenAI-a tvrdi da se AI često koristi kao izgovor za rezove koji bi se ionako dogodili, iako priznaje da će pravi učinak tehnologije tek postati vidljiv

Izvršni direktor OpenAI-a, Sam Altman, rekao je u razgovoru za CNBC na India AI Impact Summitu da je AI u javnom diskursu postao svojevrsni „žrtveni jarac“ za masovna otpuštanja koja posljednjih godina pogađaju gotovo sve sektore gospodarstava.

„Ne znam točan postotak, ali postoji određena razina ‘AI washinga’, gdje ljudi krive umjetnu inteligenciju za otkaze koje bi ionako proveli, a zatim postoji i stvarno premještanje određenih vrsta poslova zbog AI-a“, rekao je Altman.

Kako prenosi Gizmodo, činjenica je da Altmanove izjave otvaraju i šire pitanje komunikacije oko AI-a. Kao šef tvrtke koja stoji iza ChatGPT-a, mora biti pažljiv oko svoje poruke. S jedne strane, upravo se na ideji povećanja učinkovitosti i automatizacije temelji velik dio interesa investitora i korporacija za AI.

S druge strane, ako se AI previše izravno pozicionira kao zamjena za ljude, to dodatno hrani strahove radnika u trenutku kada su otkazi već česta pojava pa i u slučajevima u kojima, kako i sam smatra, AI možda služi tek kao zgodan izgovor za rezove koji bi se ionako dogodili.

„Pronaći ćemo nove vrste poslova, kao i pri svakoj tehnološkoj revoluciji. Ali očekujem da će stvarni utjecaj AI-a na obavljanje poslova u sljedećih nekoliko godina postati opipljiviji“, zaključuje Altman.

Podaci, međutim, navode da je stvarni utjecaj AI-a na ukupnu zaposlenost nešto manji nego što se možda misli. Prema analizi konzultantske kuće Challenger, Gray & Christmas, oko 55.000 otkaza u 2025. godini u SAD-u izravno je pripisano AI-u, što je manje od jedan posto ukupnih gubitaka radnih mjesta te godine. Također, istraživanje Nacionalnog ureda za ekonomska istraživanja u SAD-u pokazalo je da 90 posto ispitanih rukovoditelja tvrdi kako AI u posljednje tri godine nije imao nikakav utjecaj na zaposlenost u njihovim organizacijama.

Unatoč tome, neke su velike tvrtke ipak povezivale rezove s implementacijom AI-a, da bi kasnije ublažile takve tvrdnje.Primjerice, Amazon je prošle godine otpustio 14.000 zaposlenika uz poruku da će zbog implementacije AI-a trebati manje ljudi za neke poslove koji se danas obavljaju, ali su se nekoliko mjeseci kasnije ipak predomislio rekavši da AI nije bio razlog tih rezova.