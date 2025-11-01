Tim Cook najavio nova AI partnerstva i potvrdio 'skori' dolazak pametnije Siri

Pametnija Siri već je trebala biti dostupna svim korisnicima Appleovih uređaja, no njeno izdavanje je pomaknuto za sljedeću godinu, što je sada potvrdio i Tim Cook

Matej Markovinović subota, 1. studenog 2025. u 09:50
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Apple je zaključio četvrto fiskalno tromjesečje s respektabilnih 102,5 milijardi dolara prihoda, a izvršni direktor Tim Cook otkrio je za CNBC da tvrtka unatoč snažnoj potražnji trenutačno ima problema s isporukom pojedinih modela iPhonea 17 i prošlogodišnje serije 16. Usprkos tome, očekuje da će rast prihoda potrajati i u blagdanskom razdoblju.

Osim toga, Cook je potvrdio i da će Apple iduće godine napokon izdati novu verziju Siri, potpuno preoblikovanu uz pomoć umjetne inteligencije. Premijera ažurirane verzije glasovnog asistenta prvotno je bila planirana za ovu godinu, no lansiranje je odgođeno za ožujak 2026. Podsjetimo da se o pametnijoj Siri počelo govoriti još na WWDC-u u lipnju 2024. godine.

Nakon partnerstva s OpenAI-em iz 2024., Apple planira surađivati i s drugim pružateljima AI rješenja u sklopu svog sustava Apple Intelligence, no Cook nije za sada otkrio imena novih partnera. Kao mogući partneri već se neko vrijeme spominju Perplexity, Anthropic i Google, ali još ništa nije sigurno.

Cook je na kraju potvrdio i da su carine znatno utjecale na poslovanje pa je tako Apple u proteklom tromjesečju zbog njih imao dodatne troškove od 1,1 milijardu dolara, a do kraja godine očekuje se rast tih troškova na 1,4 milijarde.

 



