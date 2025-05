Trump spreman (još jednom) produljiti rok za Tiktok

Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je kako bi produljio rok do 19. lipnja za odvajanje američkih operacija TikToka od kineske tvrtke ByteDance, ukoliko do tada ne bude postignut dogovor...

"Učinio bih to... Volio bih vidjeti da se to riješi," izjavio je Trump za NBC News tijekom intervjua u emisiji "Meet the Press" s Kristen Welker koji je snimljen u petak, a emitiran u nedjelju diljem Sjedinjenih Država.

Predsjednik je već dva puta odgodio primjenu zabrane koju je izglasao Kongres, a koja je izvorno trebala stupiti na snagu u siječnju. Trump je naveo svoju "slabu točku" za ovu platformu, pripisujući joj zasluge za privlačenje mladih birača na predsjedničkim izborima 2024. Društvenu mrežu trenutno koristi oko 170 milijuna Amerikanaca.

Odnosi s Kinom kompliciraju dogovor

Planiran je bio dogovor prema kojem bi se američke operacije TikToka odvojile u novu tvrtku sa sjedištem u SAD-u koja bi bila većinski u vlasništvu američkih investitora. Međutim, pregovori su zapeli nakon što je Kina najavila da neće odobriti dogovor nakon Trumpove najave visokih carina na kinesku robu.

Kompleksna situacija uključuje osjetljivu ravnotežu između nacionalne sigurnosti, međunarodnih odnosa i visokih financijskih uloga. Trump je za NBC News izjavio da je Kina zainteresirana za postizanje dogovora, ukazujući na utjecaj carina od 145% na kinesku robu. Napomenuo je kako neće ukinuti carine da bi doveo Peking za pregovarački stol, ali bi ih mogao smanjiti kao dio šireg sporazuma.

Pravna pitanja oko produljenja rokova

Neki zakonodavci izrazili su zabrinutost oko predsjednikovih ovlasti za odgodu provedbe zakona. Senator Mark Warner, vodeći demokrat u Odboru za obavještajne poslove Senata, tvrdi da Trumpova odluka o produljenju roka krši zakon. Warner također sugerira da predloženi dogovor ne bi zadovoljio zakonske uvjete za eliminiranje utjecaja ByteDancea nad američkim operacijama TikToka.

Pravni stručnjaci smatraju da su Trumpova odgađanja putem izvršnih naredbi u sukobu s federalnim zakonom o zabrani TikToka, koji zahtijeva ispunjavanje određenih uvjeta prije produljenja rokova. Tehnički, zakon je već učinio TikTok ilegalnim u SAD-u osim ako ByteDance ne izvrši prodaju američkih operacija aplikacije.

Kupci i dalje pokazuju snažan interes

Unatoč komplikacijama, nekoliko velikih igrača izrazilo je interes za preuzimanje američkih operacija TikToka. Različite strane, uključujući Oracle, Amazon i AppLovin, pokazale su interes za kupnju američke imovine TikToka, prema ranijim izvještajima.

ByteDance je u službenom priopćenju potvrdio da "tvrtka razgovara s američkom vladom o potencijalnom rješenju za TikTok u SAD-u", ali je napomenuo da "sporazum nije izvršen" te da "postoje ključna pitanja koja treba riješiti".

Što dalje s TikTokom?

Dok se približava lipanjski rok, fokus će biti na tome mogu li pregovarači prevladati prepreke nastale zbog napetosti između SAD-a i Kine. Plan koji se trenutno razmatra uključivao bi stvaranje američkog entiteta za TikTok i smanjenje kineskog vlasništva ispod praga od 20% koji zahtijeva američki zakon.

"U jednom trenutku snizit ću ih [carine] jer inače nikad ne bismo mogli poslovati s njima. A oni vrlo žele poslovati," rekao je Trump tijekom NBC-jevog intervjua, sugerirajući mogući prostor za kompromis u širim američko-kineskim odnosima.