Voditelj Sore napušta OpenAI

OpenAI svoje prioritete usmjeruje prema programiranju i poslovnim rješenjima, a niz odlazaka iz tvrtka upravo potvrđuje to unutarnje restrukturiranje

OpenAI je prošloga mjeseca odustao od Sore, svog alata za generiranje videa, a ovoga je petka voditelj tog tima, Bill Peebles, objavio da napušta tvrtku.

“Iznimno sam zahvalan Samu, Marku, Adityji i Jakubu što su stvorili istraživačko okruženje koje nam je omogućilo da istražujemo ideje izvan glavnog smjera razvoja tvrtke. U životu je primamljivo fokusirati se samo na najvažnije stvari, no poticanje raznolikosti ideja jedini je način da istraživački laboratorij dugoročno uspije, a Sam to duboko razumije. Sora je projekt koji nije mogao nastati nigdje drugdje osim u OpenAI-u i zbog toga ću uvijek imati posebno mjesto za ovu tvrtku”, napisao je Peebles u objavi na X-u.

I’ve decided to leave OpenAI. Below is the note I shared with my team.



Building Sora zero-to-one with you all has been the honor and adventure of a lifetime.



As this team knows well, one of the best parts of working on video is that you can see the scaling behavior with your… pic.twitter.com/mb4NggEAVN — Bill Peebles (@billpeeb) April 17, 2026

Tvrtku napušta i Kevin Weil, koji je obnašao funkciju potpredsjednika za AI u znanosti i ranije bio direktor proizvoda. U objavi na X-u naveo je da mu je petak posljednji radni dan te da se njegov tim “decentralizira u druge istraživačke timove”.

Prema pisanju Wireda, OpenAI gasi i Prism, nedavno predstavljeni istraživački radni prostor za znanstvenike kojim je upravljao Weil te će njegove funkcionalnosti integrirati u Codex.