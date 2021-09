Još jedan internetski meme ide na dražbu kao NFT

Pomamu za digitalnim nezamjenjivim tokenima na blockchainu (NFT-ovima) koji se smatraju kolekcionarskim primjercima odlučila je iskoristiti još jedna vlasnica viralnog internetskog memea. Sličnu priču vidjeli smo već s memeom Disaster Girl te videom Charlie Bit My Finger koji su prodani kao NFT za pozamašne svote novca. Njihovu sudbinu sada se nada ponoviti majka čija se kći proslavila na Internetu kao Side Eyeing Chloe.

Side Eyeing Chloe

Cijela priča počela je s kratkim videom koji je postavljen na YouTube 12. rujna 2013. godine, a u njemu majka snima svoje kćeri koje reagiraju na iznenađenje – najavljeni posjet Disneylandu. Screenshot iz tog videa, koji prikazuje reakciju mlađe kćeri Chloe, postao je internetska senzacija, a originalni je video do sada pogledan preko 20 milijuna puta.

Chloe Clem, akterica ovog memea, danas je desetogodišnjakinja, a njezina majka Katie planira popularni screenshot prodati kao NFT. Cilj joj je zaraditi ponešto novca kako bi mogla platiti fakultetsko školovanje popularnoj kćeri. Početna cijena postavljena je na 5 ethereuma (danas vrijednih oko 100.000 kuna) na NFT platformi Foundation.

Podsjetimo, sretni kupac koji će se domoći ovog NFT-a, kao i kod svih ostalih sličnih tokena, neće biti vlasnik autorskih prava na Side Eyeing Chloe meme. On će moći tek tvrditi da je, posjedovanjem njegovog NFT-a, vlasnik originalnog djela, no internetski korisnici i dalje će moći koristiti sliku za memeove, printanje na majice, šalice, dijeljenje po društvenim mrežama i sve ostalo što su s njom činili i do sada. Prodavateljica NFT-a, pak, dobit će određenu svotu novca (ili ethereuma), a neće se morati odreći eventualne zarade od svojeg originalnog videa na YouTubeu.