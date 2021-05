Video "Charlie Bit My Finger" prodan kao NFT za preko 4,6 milijuna kuna

Prije 14 godina na YouTubeu je osvanuo obiteljski video "Charlie Bit My Finger" u kojem se dvojica klinaca igraju, jedan drugoga ugrizu za prst, ovaj se na to požali – i to je otprilike sve. Bio je ovo jedan od prvih globalno viralnih video isječaka s YouTubea koji je do današnjih dana pogledan preko 800 milijuna puta, a obitelj Davies-Carr, koja ga je snimila, odlučila ga je sada jednom zauvijek prodati i zaključiti njegov životni put.

U te su svrhe iskoristili "maniju" za NFT-ima, pa su svoj video ponudili na aukciji upravo kao nezamjenjivi token ove subote, na 14. obljetnicu postavljanja videa na YouTube. Dan nakon toga aukcija je okončana uspješnom prodajom – jedan je kupac, nadimka 3fmusic, za ovaj NFT i pripadajući mu video izdvojio čak 760.999 američkih dolara, odnosno više od 4,6 milijuna kuna.

Your browser does not support HTML5 video.

Prema obećanju koje je dano prije aukcije, po prodaji videa obitelj je izvorni video zapis uklonila s YouTubea. Danas 17-godišnji Harry Davies-Carr, dječak kojem je brat ugrizao prst, poručio je kako su ovim potezom željeli pokazati svoju predanost kulturi koja se stvara oko NFT-a i dati svojem videu "novi život". Njegov otac Howard, koji je video i snimio, ranije je izjavio kako su i od YouTubea mogli dobro zarađivati te da je monetizacija ovog videa pomogla dječacima da imaju dobru financijsku početnu poziciju u životu.

Dobar posao s NFT-ima

Podsjetimo, prije nešto manje od mjesec dana na sličan je način prodan i popularni internetski meme "Disaster girl", za koji su njegovi autori, američka obitelj Roth, dobili gotovo 490.000 dolara.

Manekenka Emily Ratajkowski također je prodavala svoju sliku kao NFT. Kako smo ranije izvještavali, njezina misija nije bila zaraditi već ukazati na problem s autorskim pravima kod ovakve distribucije umjetničkih djela. Njezin komadić konceptne umjetnosti, fotografija naziva Buying Myself Back: A Model for Redistribution, prodana je prošloga tjedna preko aukcijske kuće Christie's za 175.000 dolara.

Rekord u najskupljem NFT-u za sada i dalje drži umjetnik Beeple, čiji je digitalni kolaž prodan za nevjerojatnih 69,3 milijuna dolara.