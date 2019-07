IT'S OK, prvi Bluetooth "Walkman" na svijetu

Na Kickstarteru uspješno je započeta još jedna neobična crowdfunding kampanja, ovog puta za prijenosni kasetofon – It's OK koji je nalik legendarnom Walkmanu, ali s podrškom za Bluetooth

Walkman je nedavno proslavio svoj 40-rođendan. Podsjetimo, riječ je o malenom, prijenosnom kasetofonu, ne odveć većem od audio kasete, koji je osamdesetih napravio pravu revoluciju u načinu slušanja glazbe.

Devedesetih su počeli stizati prijenosni CD playeri s osjetno kvalitetnijim zvuk u odnosu na audio kasete i Walkman je polako počeo odlaziti u povijest. Pogotovo kada su na tržište stigli MP3 playeri na koje se moglo pohraniti kudikamo više glazbe nego na bilo koji Walkman ili CD player i koji su bili brži za rukovanje. Umjesto premotavanja i ciljanja broja okretaja na brojaču, do nove ili prethodne pjesme se dolazilo se jednim, jedinim pritiskom na tipku.

No, čini se kako ima i onih koji cijene stare vrijednosti i koji misle da Walkmanu treba dati još jednu šansu. Naime, na crowdfunding platformi Kickstarter pojavila se nova kampanja kojoj je cilj prikupiti novčana sredstva za izradu modernijeg Walkmana. Budući da licenčna prava na naziv Walkman ima Sony, novi „Walkman“ će na tržište stići kao IT'S OK Cassette Recorder, što znači kako će moći i snimati, a ne samo reproducirati zvučni sadržaj. T'S OK imat će pet tipki, standardne Play, Forward, Backward i Stop te dodatnu Record tipku. Osim toga budući proizvođač navodi kako će IT'S OK podržavati i Bluetooth 5.0 tehnologiju kako bi se mogao koristiti s bežičnim Bluetooth slušalicama i zvučnicima.

Bez panike, unatoč podršci za modernije tehnologije IT'S OK imat će i 3,5-milimetarski audio port kako bi na njega mogli spojiti i stare, analogne, slušalice. Kako u tom slučaju Bluetoot ne bi trošio nepotrebno baterije, IT'S OK će imati i fizičku tipku za njegovo potpuno isključivanje. Za rad će mu biti potrebne dvije AA baterije, a koliko će dugo s njima raditi, nije poznato. No, nije ni bitno, jer jedna od čari korištenja Walkmana je i zamjena baterija kada izvođač glazbenog broja počne zavijati, što je jasan znak kako su baterije preslabe za okretanje kasete.

Tvrtka NINM Lab koja stoji iza ovog projekta navodi kako im je ideja o izradi modernog Walkmana pala još krajem 2018, negdje u listopadu, da bi istu predstavili iskusnom proizvođaču takvih uređaja (više od 30. godina iskustva) u ožujku 2019 kada je finaliziran i dizajn. Kampanja je pokrenuta početkom srpnja, a finalni proizvod bi trebao stići krajem godine, u prosincu. Taman u vrijeme najveće potrošnje, oko božićnih blagdana.

IT'S OK Cassette Recorder stiže u tri boje – Cloud (bijela), Sakura (ružičasta) i Evening (mornarsko plava). Detaljne informacije dostupne su na službenim stranicama kampanje. Trenutna cijena za vrijeme trajanja crowdfunding kampanje je oko 60 USD, a po završetku kampanje očekuje se cijena od oko 90 USD.