Još duže i češće neizbježne reklame onima koji YouTube gledaju na televizoru

Googleov video servis YouTube ima doseg od preko 2 milijarde korisnika, a sav taj potencijal žele još aktivnije iskorištavati plasiranjem reklama koje se ne mogu zaobići, preskočiti ili blokirati. Nedavno je tako ova platforma počela s manjim eksperimentom – određenim su posjetiteljima web sučelja prikazivali poruku koja ih upozorava na to da na YouTubeu "nije dozvoljeno" korištenje adblockera. Poruku je bilo moguće samo odbaciti, bez ikakvih posljedica, no taj potez pokazuje da će možda u budućnosti zaista doći do određenih restrikcija, sve kako bi se reklame što češće i učinkovitije prikazivale gledateljima.

30 sekundi bez preskakanja

Novi korak u istom smjeru najavljen je na YouTubeovoj konferenciji Brandcast 2023 ovoga tjedna. Tamo je, naime, oglašivačima predstavljen novi plan, koji će onima uključenima u projekt YouTube Select, nuditi plasiranje poluminutnih reklama na početku videa. Umjesto dosadašnje mogućnosti postavljanja dvije različite reklame u trajanju po 15 sekundi, oglašivači će moći postaviti jednu, u trajanju od 30 sekundi, koju gledatelji neće moći preskočiti.

Prvi eksperiment izgledao je ovako

Ovaj "dodatak korisničkom iskustvu" YouTube će donijeti primarno na velike ekrane, tj. imat će ga prilike iskusiti gledatelji koji YouTube gledaju na svojim televizorima. Tamo, naime, rijetko tko ima aktiviran sustav za blokiranje oglasa, pa YouTube kaže kako se oglasi iz programa YouTube Select fokusiraju upravo na taj segment, gdje prikupljaju preko 70% impresija.

Reklame i za vrijeme pauze

Da ne bi sve stalo samo na produljenju trajanja neizbježnih oglasa, YouTubeov marketinški tim osmislio je još jedan detalj. Kada gledatelj na televizoru pauzira sadržaj koji gleda, i tada će mu se na ekranu prikazati – reklama. Ovo "glatko korisničko iskustvo", kako ga nazivaju, povećat će izloženost gledatelja oglasima. Oni, pak, kojima sve ovo bude previše "bombardiranja" raznim reklama i odveć iritantno, uvijek imaju opciju pretplatiti se na YouTube Premium i izbjeći baš sve oglase na toj platformi.