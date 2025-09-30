Googleov logo svojim novim dizajnom najavljuje eru umjetne inteligencije

Nakon gotovo desetljeća, Google ažurira svoj poznati "G" logo, a novi dizajn sa življim bojama i postupnim prijelazom boja simbolizira posvećenost tvrtke eri umjetne inteligencije (takvo je službeno objašnjenje)

Google je službeno najavio redizajn svojeg prepoznatljivog "G" loga, uvodeći moderniji izgled sa svjetlijim bojama i postupnim prijelazom boja. Kako navodi MoneyControl, ovaj osvježeni simbol, koji smo prvi put vidjeli ranije ove godine uz Google Search, sada postaje službeni znak cijele tvrtke, predstavljajući kako brend tako i širu organizaciju.

Originalni "G" logo u poznatoj paleti plave, crvene, žute i zelene boje predstavljen je 2015. godine, čime je usklađen vizualni identitet tvrtke na svim platformama. Novi dizajn nadograđuje se na to nasljeđe, koristeći istu shemu boja, ali s primjetno življim nijansama i blagim postupnim prijelazom boja.

Prema izjavama iz Googlea, svjetliji "G" simbolizira rastući fokus tvrtke na umjetnu inteligenciju i kreativnu energiju koja oblikuje njihove proizvode. Iako je izgled promijenjen, iz tvrtke naglašavaju kako dizajn ostaje duboko ukorijenjen u prepoznatljivom četverobojnom identitetu.

Novi se logo već počeo pojavljivati na nekim mjestima, poput vizuala za Gemini predstavljenog u lipnju, a u narednim mjesecima nastavit će se primjenjivati na sve više proizvoda i usluga.