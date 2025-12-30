Kako zaobići AI prilikom pretraživanja weba u Google Chromeu

Koristite li, kao većina svijeta, Google kao zadanu internetsku tražilicu te Chrome kao primarni internetski preglednik, vjerojatno ste i sami primijetili da se posljednjih mjeseci AI Mode, AI Overviews i općenito odgovori umjetne inteligencije pojavljuju prilikom pretraživanja. Kad nešto "proguglate", tražilica će vam u pravilu prvo servirati svoj AI odgovor, a tek ispod njega moći ćete potražiti linkove na koje ste proteklih desetljeća naviknuli. No, postoji i "trik" kojim možete unutar Chromea ukloniti AI pomoćnike – u slučaju da vam oni više smetaju negoli koriste.

AI Mode

U adresnoj traci Chromea u novijim se verzijama, na samom desnom kraju, pojavio gumb AI Mode, koji promovira korištenje AI pomagača prilikom pretraživanja weba. On služi za automatsko aktiviranje "AI načina rada" u Googleovoj tražilici, koji možete aktivirati i tamo, no u Chromeu sada postoji i ova prečica, koja bi vam mogla vizualno ili na neki drugi način smetati. Ne koristite li AI Mode često, moguće je taj gumb unutar Chromea i prilično jednostavno – sakriti.

Prvo što treba učiniti jest u adresnu traku (omnibox) Chromea upisati chrome://flags, čime se otvara popis opcionalnih i eksperimentalnih funkcija preglednika. U vrhu tog će se popisa naći tražilica, u koju je potrebno upisati "AI Mode", pri čemu će Chrome izbaciti tri rezultata (AI Mode Omnibox entrypoint, AI Entrypoint Disabled on User Input, Omnibox Allow AI Mode Matches). Vjerojatno će svako od polja uz njih biti postavljeno na "Default", a na vama je samo da ih prebacite na "Disabled" i ponovno pokrene Chrome.

AI Overviews

Za slučaj da vam to nije dovoljno, možete i iz redovnog "guglanja" izbaciti zadani prikaz s AI sažecima na samom vrhu. Ovdje je postupak malo dulji, no nipošto kompliciran.

Prvi korak jest otvoriti na postavke tražilice u pregledniku (chrome://settings/searchEngines). Povrh popisa dostupnih tražilica potrebno je otići na ručno dodavanje nove tražilice, gumb Add, što će otvoriti dijalog s tri polja za unos. Njih je potrebno popuniti kako slijedi:

Name : Google Web (ili bilo koje drugo željeno ime)

: Google Web (ili bilo koje drugo željeno ime) Shortcut : google (također možete postaviti vlastitu kraticu)

: google (također možete postaviti vlastitu kraticu) URL: {google:baseURL}/search?udm=14&q=%s

Potom potvrdite takvu "novu tražilicu", spremite je na popis dostupnih, pronađete je tamo, kliknete na izbornik s tri točkice i odaberete Make default. Time ćete kao zadanu za svoj preglednik postaviti klasičnu Googleovu tražilicu, koja će davati rezultate bez AI Overviewsa. Bit će to povratak na staro, koji će vam možda uštedjeti malo vremena, ali i pomoći u štednji energije na globalnoj razini – jer neće baš svaka jednostavna pretraga aktivirati AI modele i generirati "pametni" sažetak.

Bonus: ekstenzija

U slučaju da niste skloni klikanju prema opisanim uputama, na Chrome Web Storeu vam je dostupno i posebno proširenje za Chrome, koje će sve postavke promijeniti umjesto vas. Ekstenzija Bye Bye, Google AI dostupna je na ovom mjestu.