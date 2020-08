Američki astronauti vraćaju se ovoga vikenda SpaceX-ovom kapsulom na Zemlju

Povijesna misija za američki svemirski program, u kojoj su astronauti prvi puta nekom privatnom letjelicom odletjeli u svemir, približava se svome kraju. Dva mjeseca od lansiranja, prilikom kojeg su, podsjećamo, prošli i iznad Hrvatske, američki astronauti Doug Hurley i Bob Behnken ovoga će vikenda istom kapsulom biti vraćeni na Zemlju.

Njihovo odvajanje od Međunarodne svemirske postaje trebalo bi započeti nešto prije 3 sata u nedjelju ujutro po našem vremenu. Svemirska kapsula koja u ovoj misiji nosi nadimak Dragon Endeavour nakon toga će obaviti niz manevara deorbitiranja, da bi u konačnici, prođe li sve po planu i vremenski uvjeti dozvole, trebala sletjeti u Atlantski ocean negdje u blizini obale Floride, u nedjelju oko 20:42 sati. Bit će to prvi povratak američke privatne putničke kapsule s posadom sa ISS-a na Zemlju.

Sve ćete, kao i obično, moći pratiti putem NASA-inog YouTube kanala, na videu unutar ove vijesti.

Tehnički detalji slijetanja

Prilikom odvajanja od ISS-a Dragon Endeavour imat će masu od oko 12.500 kg. Odvojit će se od svemirske postaje i nekoliko će puta svojim raketnim motorima ući u putanju za deorbitiranje. Nakon nekoliko sati, kada bude potrebno uči u finalnu fazu leta, motori će se uključiti na još šest minuta i usmjeriti je prema planiranom mjestu pada u ocean. Prije toga odbacit će svoj teretni prostor.

Tada slijedi ulazak u atmosferu pri brzini od oko 28.000 km/h, pri čemu će se oko kapsule stvoriti temperature od preko 1.900°C. To će onemogućiti telemetriju i komunikaciju na otprilike šest minuta. Nakon toga, kada kapsula dođe do nadmorske visine od oko 5,5 kilometara, otvorit će se kočeći padobrani, pri brzini od oko 560 km/h. Nakon što kapsula uspori na 190 km/h i dođe do 1,8 kilometara visine, otvorit će se i glavna četiri padobrana.

Oni će usporiti kapsulu dovoljno da sigurno "bućne" u ocean, gdje će je odmah posjetiti brodovi sa stručnjacima iz SpaceX-a, koji će provjeriti njezino stanje i pomoći astronautima pri izlasku. Oni će potom proći kratku proceduru dobrodošlice i liječnički pregled, te će helikopterom ili brodom biti upućeni na kopno. Dragon Endeavour će biti otpremljen u SpaceX-ove pogone na Floridi.