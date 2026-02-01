.debug Future Show – osjetite atmosferu .debuga na BFS-u 2026

Jedna od pozornica Bug Future Showa i ove će godine biti rezervirana za stručna predavanja, kakvima je obično ispunjena tehnološka konferencija .debug. Spoj ta dva svijeta doživjet ćete u obliku .debug Future Showa, koji će se, paralelno s događanjima na glavnoj pozornici, odvijati u manjoj dvorani Mozaik Event Centra. U nastavku pogledajte koja smo predavanja pripremili za taj dio programa.

Ritam rada: metronom != glazba

Scrum, Kanban i SAFe postavljaju tempo, ali ne stvaraju ritam. Ovo predavanje će istražiti zašto timovi s dobrim procesima mogu zvučati kaotično i tko je zapravo odgovoran za održavanje ritma. Kroz metaforu benda, objašnjava kako i najlošiji bend može zvučati solidno s dobrim bubnjarom, dok talentirani glazbenici s lošim bubnjarom zvuče loše. Product Owner se uspoređuje s bubnjarom tima, osobom koja održava osnovni ritam, prepoznaje kada ubrzati, usporiti ili stati.

Agile metodologije, poput metronoma, pomažu održati tempo, ali bez osjećaja za kontekst mogu postati mehaničke i kontraproduktivne. Predavanje će prikazati konkretne antipattern-e kao što su: besmislene ceremonije, konstantno „ubrzavanje“ bez odluka, story pointove bez značenja i timove koji savršeno slijede proces, ali ne stvaraju vrijednost. Fokus je na onome što nas zaista ubrzava (jasne odluke, fokus, dobar discovery) i što nas usporava (lažna hitnost, preopterećen backlog i strah od pauze).

Predavač: Mario Germ, Aircash, Product Owner

Vrijeme: 11h

Inženjeri su CEO (svog servisa)

Saznajte kako smo u Fonoi izgradili inženjersko okruženje u kojem timovi imaju potpunu odgovornost nad svojim servisima: način na koji uvode promjene (deployment) više od sto puta dnevno, samostalno upravljaju infrastrukturom te slobodno eksperimentiraju, bez straha od pogrešaka uz alate koji ih pritom štite.

Predavač: Marko Bolt, Fonoa, Software Engineer

Vrijeme: 12:05h

AI izazovi podatkovnih centara

AI podatkovni centri više ne zapinju na prostoru, nego na snazi i hlađenju — izazovu koji rješavamo još od 1987. Danas balansiramo između zračnog i vodenog hlađenja, uz rješenja poput aktivno hlađenih vrata i visokoučinkovitih chiller-a. Ključna je prilagodba postojećih podatkovnih centara novim, ekstremnim zahtjevima za gustoćom snage i disipacijom topline. Prezentacija se fokusira na nužne tehničke i infrastrukturne preinake koje omogućuju da današnji podatkovni centri udomljavaju AI sustave, bez ugrožavanja stabilnosti i dostupnosti. ESG pristup može zatvoriti krug tako da toplina generirana AI-jem postaje korisna energija, a ne otpad.

Predavači: Franjo Piškur, Apis IT, Director of IT Support; Borna Fulgosi, Apis IT, Data Center Engineer

Vrijeme: 12:50h

Solflare Shield

Hardverski novčanici dugo su prisiljavali korisnike na izbor između sigurnosti i jednostavnosti korištenja – Solflare Shield uklanja taj kompromis smještajući sigurnost hardwerskog novčanika na pasivnu NFC karticu koja stane u svaki novčanik. Vaš privatni ključ nikada ne napušta karticu, a potpisivanje transakcije jednostavno je poput jednog prislona kartice.

Predavač: Denis Buketa, Solflare, Engineering Manager Mobile Team

Vrijeme: 13:55h

Početak nove tehnološke ere uz Embodied Al - Dan kad je humanoidni robot prošetao BFS-om

Uz demonstraciju humanoidnog robota i robopsa uživo na pozornici, s konkretnim primjerima percepcije, kretanja i interakcije, pogledajte kako Al prestaje biti chat na ekranu i postaje dio našeg fizičkog svijeta.

Nakon “AI-ja na ekranu” ulazimo u fazu u kojoj AI djeluje u fizičkom svijetu. Embodied AI znači robote i strojeve koji rade pod zakonima fizike i nepredvidivosti stvarnosti. Predavanje donosi realan pogled na stanje humanoida u 2026., ključne izazove i razliku između robota koji demonstrira mogućnosti na pozornici, i robota koji može pouzdano raditi, te zašto je upravo ta razlika presudna za industrijsku i širu društvenu primjenu.

Predavač: Nenad Mandić, Abysalto, Head of AI

Vrijeme: 14:35h

Izgradnja AI agenata s Microsoft Agent Frameworkom i OpenAI-jem u .NET-u

Ovo predavanje pokazuje kako izgraditi produkcijski spremnog AI agenta koristeći Microsoft Agent Framework, AI Foundry i OpenAI modele u C# i .NET okruženju. Nakon brzog, petominutnog pregleda ključnih koncepata i arhitekture, ostatak predavanja posvećen je live kodiranju na pozornici. Sudionici će vidjeti kako se agent gradi end-to-end: od upravljanja promptovima i stanjem, preko pozivanja alata, do integracije OpenAI modela unutar Microsoft ekosustava. Predavanje se fokusira na praktične obrasce, česte zamke i tehnike za pretvaranje AI prototipova u stvarne produkcijske aplikacije.

Predavač: Bruno Brozović, Span, Delta Development Manager

Vrijeme: 15:25h

Cjelokupni program Bug Future Showa 2026 potražite u nastavku ili u našoj aplikaciji.