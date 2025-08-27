Deseti pokusni let SpaceX-ovog Starshipa bio je sasvim uspješan

Nakon serije eksplozija i nezgoda koje su pratile prethodne pokušaje, SpaceX-ova velika raketa uspješno je poletjela iz Teksasa, ubacila testne satelite u orbitu i kontrolirano se spustila u Indijski ocean

Sandro Vrbanus srijeda, 27. kolovoza 2025. u 13:21

SpaceX je ove srijede u ranim jutarnjim satima po našem vremenu izveo uspješan testni let svoje rakete Starship, ostvarivši značajno potpuniju pokusnu misiju u usporedbi s ranijim neuspjesima ove godine. Golema letjelica s potisnikom Super Heavy, visoka 122 metra, lansirana je iz SpaceX-ovog kompleksa Starbase u južnom Teksasu te je nakon leta kroz svemir uspješno ušla u Zemljinu atmosferu i završila planiranim slijetanjem u Indijski ocean.

Bilo je to deseto pokusno lansiranje Starshipa i predstavlja prekretnicu nakon niza prethodnih testova koji su završavali eksplozijama i nezgodama. Uspjeh misije ključan je za viziju Elona Muska, prema kojoj bi Starship jednog dana trebao prevoziti satelite, znanstvenu opremu i, u konačnici, astronaute na Mjesec i Mars. Isto tako, uspjeh ove misije sigurno će pozdraviti i NASA, jer je projekt Starshipa integralni dio njihovog programa Artemis.

Precizno izveden plan

Ovaj je pokusni let protekao u potpunosti prema planu. Tri minute nakon polijetanja donji stupanj rakete, potisnik Super Heavy, uspješno se odvojio od gornjeg stupnja, letjelice Starship, da bi se potom kontrolirano spustio u Meksički (khm, Američki?) zaljev. Za to vrijeme, Starship je nastavio svoj put u svemir, do visine od oko 180 kilometara, gdje je proveo nešto više od sat vremena.

Tijekom svemirske faze leta, letjelica je uspješno izbacila svoj prvi set od osam testnih satelita, čime je demonstrirala jednu od svojih ključnih budućih sposobnosti. Na prošlom pokusnom letu vrata za izbacivanje satelita nisu se uspjela otvoriti, no ovog puta i taj je problem očito riješen.

Nakon toga započeo je najizazovniji dio misije – povratak na Zemlju. Starship je ovoga puta uspješno izdržao ekstremne temperature i sile tijekom ponovnog ulaska u atmosferu, što je bio jedan od glavnih ciljeva ovog testiranja. Naime, u prošlim je letovima u ovoj fazi znalo doći do popuštanja toplinskog štita, koji je sada nadograđen.

Ovog puta SpaceX je objavio i vrlo atraktivnu snimku iz Indijskog oceana. Tamo je Starship kontrolirano i vrlo precizno spušten u more, tik uz plutaču na kojoj je kompanija imala kameru za izravni prijenos tog trenutka – nešto što ne viđamo baš često.

Primarni cilj ovoga leta bio je još jednom izložiti dijelove letjelice Starship ekstremnim uvjetima kako bi inženjeri prikupili ključne podatke za daljnji razvoj. SpaceX ovim testovima nastoji dokazati da može dosljedno i pouzdano letjeti Starshipom te eksperimentirati s njegovim dizajnom, osmišljenim za višestruku upotrebu i kratka vremena između lansiranja.



HI-FI SETUP TJEDNA: Denon, JBL

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

2.277 EUR Kupi

Flagship prestižne serije 100.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE120²

Zvučnik 3-smjerni, 130mm papirnati wooferi, 25mm kupolasti visokotonac, frekv. raspon 39Hz–26kHz, osjetljivost 90dB, max 200W, impedancija 6Ω, SPL 116dB, crossover 300Hz/2.7kHz.

956 € 1.062 € Akcija

Nagrađivani wireless speaker sustav.

Akcija

KEF LSX II

Bežični Hi-Fi zvučnici 2-smjerni s Uni-Q driverom (19mm Al dome, 115mm Mg/Al cone), raspon 49Hz–47kHz, pojačalo 70W+30W Class D, max SPL 102dB. Podrška za AirPlay2, Chromecast, Spotify, Tidal, hi-res do 384kHz/24bit. Dim. 240×155×180mm, težina seta 7,2kg.

999 € 1.399 € Akcija

Zvuk visoke rezolucije s naprednim DSP-om.

Akcija

BOWERS & WILKINS Px8

Flagship noise-cancelling bežicne naglavne slušalice, 2x 40mm karbonske pogonske jedinice, 24 bit DSP, ugradeno 6 mikrofona, aptX Adaptive Bluetooth, 30 sati reprodukcije

449 € 479 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

ARGON AUDIO 1 DAB

DAB band: band III, L-band (ukljucujuci DAB +), Zaslon: 2 reda OLED, FM: 87,5-108 MHz, Ulaz/Izlaz: Stereo In/Out (Mini Jack), izlaz za slušalice, Funkcija mirovanja i tipka za odgodu

119 € 159 € Akcija

Prilagodite svoje slušno iskustvo.

Akcija

SENNHEISER ACCENTUM PLUS

rzo punjenje: 10 minuta ukljucivanja za 5 sati reprodukcije, Sennheiser Signature Sound, Adaptivni hibridni ANC, 50-satno vrijeme reprodukcije na bateriji, Personalizacija zvuka

148,90 € 229,90 € Akcija

Ultimativni 3D zvuk.

Akcija

SAMSUNG Music Frame HW-LS60D/EN

2 Ch, Dolby ATMOS, Q- Symphony, One Remote Control, Wireless Dolby Atmos, Spotify Connect, HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI In 1 / Out 1 (eARC), Optical In 1, (Š x V x D): 35,30 x 36,48 x 14,34 cm

299 € 449 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi