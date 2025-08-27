Deseti pokusni let SpaceX-ovog Starshipa bio je sasvim uspješan

Nakon serije eksplozija i nezgoda koje su pratile prethodne pokušaje, SpaceX-ova velika raketa uspješno je poletjela iz Teksasa, ubacila testne satelite u orbitu i kontrolirano se spustila u Indijski ocean

SpaceX je ove srijede u ranim jutarnjim satima po našem vremenu izveo uspješan testni let svoje rakete Starship, ostvarivši značajno potpuniju pokusnu misiju u usporedbi s ranijim neuspjesima ove godine. Golema letjelica s potisnikom Super Heavy, visoka 122 metra, lansirana je iz SpaceX-ovog kompleksa Starbase u južnom Teksasu te je nakon leta kroz svemir uspješno ušla u Zemljinu atmosferu i završila planiranim slijetanjem u Indijski ocean.

Bilo je to deseto pokusno lansiranje Starshipa i predstavlja prekretnicu nakon niza prethodnih testova koji su završavali eksplozijama i nezgodama. Uspjeh misije ključan je za viziju Elona Muska, prema kojoj bi Starship jednog dana trebao prevoziti satelite, znanstvenu opremu i, u konačnici, astronaute na Mjesec i Mars. Isto tako, uspjeh ove misije sigurno će pozdraviti i NASA, jer je projekt Starshipa integralni dio njihovog programa Artemis.

Precizno izveden plan

Ovaj je pokusni let protekao u potpunosti prema planu. Tri minute nakon polijetanja donji stupanj rakete, potisnik Super Heavy, uspješno se odvojio od gornjeg stupnja, letjelice Starship, da bi se potom kontrolirano spustio u Meksički (khm, Američki?) zaljev. Za to vrijeme, Starship je nastavio svoj put u svemir, do visine od oko 180 kilometara, gdje je proveo nešto više od sat vremena.

Tijekom svemirske faze leta, letjelica je uspješno izbacila svoj prvi set od osam testnih satelita, čime je demonstrirala jednu od svojih ključnih budućih sposobnosti. Na prošlom pokusnom letu vrata za izbacivanje satelita nisu se uspjela otvoriti, no ovog puta i taj je problem očito riješen.

Starship’s tenth flight test pushed the limits and provided maximum excitement along the way → https://t.co/UIwbeGoo2B pic.twitter.com/W6fH3GCwuP — SpaceX (@SpaceX) August 27, 2025

Nakon toga započeo je najizazovniji dio misije – povratak na Zemlju. Starship je ovoga puta uspješno izdržao ekstremne temperature i sile tijekom ponovnog ulaska u atmosferu, što je bio jedan od glavnih ciljeva ovog testiranja. Naime, u prošlim je letovima u ovoj fazi znalo doći do popuštanja toplinskog štita, koji je sada nadograđen.

Ovog puta SpaceX je objavio i vrlo atraktivnu snimku iz Indijskog oceana. Tamo je Starship kontrolirano i vrlo precizno spušten u more, tik uz plutaču na kojoj je kompanija imala kameru za izravni prijenos tog trenutka – nešto što ne viđamo baš često.

Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting tenth flight test of Starship! pic.twitter.com/5sbSPBRJBP — SpaceX (@SpaceX) August 27, 2025

Primarni cilj ovoga leta bio je još jednom izložiti dijelove letjelice Starship ekstremnim uvjetima kako bi inženjeri prikupili ključne podatke za daljnji razvoj. SpaceX ovim testovima nastoji dokazati da može dosljedno i pouzdano letjeti Starshipom te eksperimentirati s njegovim dizajnom, osmišljenim za višestruku upotrebu i kratka vremena između lansiranja.