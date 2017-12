Europska unija mogla bi ukinuti naplatu 4,5 kn za dostavu paketa

Predstavnici Europskog parlamenta ovoga su tjedna s Vijećem Europe i Europskom komisijom završili pregovore koji će rezultirati donošenjem jedinstvene europske Uredbe o prekograničnoj dostavi paketa. Donošenje ovakvog pravnog okvira trebalo bi donijeti jeftiniju dostavu (pogotovo robe kupljene preko Interneta), transparentnije tržište, te veća potrošačka prava stanovnika svih zemalja EU.

Posebne bi koristi u ovome trebala imati Hrvatska, koja kao najnovija članica EU još uvijek kod nekih internetskih trgovina spada u "drugi red" zemalja u koje je dostava paketa ponekad nemoguća, a vrlo često skuplja nego u ostale zemlje članice. Nova Uredba izjednačit će cijene dostave paketa u "male" i "velike" zemlje, a bit će ilegalno provoditi poslovnu politiku prema kojoj će dostava paketa npr. iz Hrvatske u Njemačku biti skuplja nego iz Njemačke u Hrvatsku.

Odlične vijesti! Nakon višesatnih pregovora s Vijećem i EK, kasno sinoć smo postigli dogovor o Uredbi o prekograničnoj... Posted by Biljana Borzan on Thursday, December 14, 2017

Hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan ispred EP je vodila ove pregovore, prijavila je Europskoj komisiji i situaciju s Hrvatskom poštom koja krajnjim korisnicima, primateljima malih paketa, naplaćuje dodatnu naknadu od famozne 4,5 kune za isporuku paketa inače poslanih uz opciju besplatne dostave.

Za provođenje novih odredbi bit će zadužene lokalne nadležne agencije, što je u hrvatskom slučaju HAKOM

"To je jedna nelogičnost koja nema opravdanja zašto se u poslovanju koristi. Pitala sam Europsku komisiju što misli o tome i odgovoreno mi da u hrvatskom zakonu to nije zabranjeno, jer smo se nalazili u jednoj sivoj zoni, ali da to nije praksa niti u jednoj članici Unije, osim u Hrvatskoj. U situaciji kada se počinje primjenjivati ova uredba, to neće biti moguće ako Hrvatska pošta ne dokaže da je imala neke dodane, ekstra troškove za dostavu paketa", dodala je Borzan na temu naplate dostave malih paketa, a prenosi prvi.hr.