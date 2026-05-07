Google će sljedeći tjedan održati događaj posvećen Androidu

Google će i ove godine, drugu godinu zaredom, održati The Android Show, poseban događaj posvećen novostima vezanim uz Android ekosustav, koji će ujedno poslužiti i kao uvod u ovogodišnji Google I/O

Google je službeno potvrdio da se The Android Show održava ove godine i to uoči developerske konferencije Google I/O 2026. Događaj je zakazan za 12. svibnja, dok sam Google I/O započinje 19. svibnja.

Najava je za The Android Show stigla je putem kratkog videa objavljenog na društvenim mrežama, a iz Googlea poručuju da će 2026. biti jedna od „najvećih godina za Android do sada”. Što to konkretno znači, trenutno nije poznato, no očekuje se niz važnih novosti vezanih uz Android ekosustav i umjetnu inteligenciju.

You won’t believe what’s next for Android!

Tune in to the The Android Show | I/O Edition May 12 at 10 am PT for a look at the future.



Imajući to na umu, može se pretpostaviti da će velik dio prezentacije vjerojatno biti posvećen novim mogućnostima Androida 17 te Googleovom Geminiju i AI funkcijama koje tvrtka postupno integrira u svoje proizvode i usluge.

Također, postoji šansa da ćemo saznati više detalja o spoju ChromeOS-a i Androida, o čemu se već dulje vrijeme nagađa. U svakom slučaju, sve ćemo saznati 12. svibnja.