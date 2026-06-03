Microsoft Build 2026: Windows ustupa mjesto agentima

Microsoft je prvog dana konferencije Build 2026 u Centru Fort Mason u San Franciscu, predstavio niz proizvoda okupljenih oko prelaska s aplikacija na autonomne AI agente: od nove Surface opreme i stalno uključenog poslovnog agenta do vlastitih jezičnih modela

Uvodno izlaganje na skupu Microsoft Build 2026 izvršnog direktora Satye Nadelle trajalo je oko dva i pol sata, a težište je bilo na lokalnom procesiranju (edge) i agentima ugrađenima u sam operativni sustav.

Hardver za lokalni AI

Hardverski dio najavljuje se kao pokušaj smanjenja ovisnosti programera o oblaku tijekom razvoja. Surface Laptop Ultra, 15-inčni uređaj razvijen s Nvidijom, dolazi sa sustavom na čipu RTX Spark i do 128 GB objedinjene memorije. Uz njega ide Surface RTX Spark Dev Box, kompaktna stolna jedinica za lokalno pokretanje modela, s istom količinom memorije i unaprijed instaliranim alatima poput Visual Studio Codea i GitHub Copilota.

Surface RTX Spark Dev Box Microsoft

Dev Box dolazi na mjesto Qualcommova otkazanog razvojnog kompleta, a cijena i pune specifikacije zasad nisu objavljene; uređaj se očekuje na američkom tržištu kasnije ove godine. Predstavljanje je tempirano uz Computex, sajam koji se upravo održava na Tajvanu, pa dio promatrača cijelu hardversku liniju čita kao odgovor na pritisak konkurencije.

Solara i uređaji bez aplikacija

Glavni je strateški novitet Project Solara, operativni sustav temeljen na Androidu, osmišljen tako da AI agente pokreće na različitim uređajima i prosljeđuje ih s jednog na drugi, bez klasičnih aplikacija. Pokazana su dva referentna dizajna. Badge (digital badge): nosivi uređaj veličine radne propusnice, s kamerom i čitačem otiska prsta, koji pritiskom budi AI agenta. Mobilan je, ima dodirni zaslon i 5G, a pokreće ga Qualcommov čip za nosivu elektroniku. Zamišljen je za rad u pokretu, na primjer u zdravstvu ili maloprodaji. Desk hub (desk companion): stolni uređaj nalik Amazonovu Echo Showu, koji prepoznaje lice korisnika i daje pristup agentu te podacima iz Microsoft 365, na primjer Outlook ili Excel. Prima glasovni unos i radi kao stalno prisutan pratitelj uz postojeće računalo, a pokreće ga MediaTekov čip. Oba su tek referentni dizajni, predlošci za druge proizvođače, a ne uređaji koje Microsoft planira sam prodavati.

Solara ne radi na Windowsu nego na sustavu MDEP (Microsoft Device Ecosystem Platform), Microsoftovoj inačici Androida razvijenoj za uređaje poput dvoranske opreme za Teams, a razvijena je u suradnji s Qualcommom i MediaTekom. Sami uređaji nisu proizvodi koje Microsoft planira prodavati, nego predlošci za druge proizvođače. Odluka da temelj bude Android, a ne Windows, tumači se dvojako: kao pragmatičan izbor lakšeg sustava za uređaje niske potrošnje, ili kao tiho priznanje da je Windows pretežak za doba agenata.

Scout i Autopiloti

U softverskom dijelu predstavljen je Microsoft Scout, stalno uključen agent koji počiva na otvorenoj platformi OpenClaw. Scout djeluje unutar Microsoft 365 alata, Outlooka, OneDrivea i Teamsa, te u pozadini obavlja poslove poput slaganja kalendara, vođenja troškovnih izvješća i pisanja e-pošte, bez izričitog naloga pri svakom koraku. Microsoft ga svrstava u širu kategoriju koju naziva Autopilotima, agentima od kojih svaki dobiva vlastiti identitet. Zasad je dostupan u pretpremijeri za stolna računala, korisnicima uključenima u program Frontier u SAD-u, uz najavu šireg otvaranja.

Modeli, vlastiti i lokalni

Na razini modela predstavljene su dvije linije. Aion 1.0 Instruct i Aion 1.0 Plan mali su jezični modeli za rad na uređaju: prvi za brzo izvršavanje, drugi (14 milijardi parametara, kontekst od 32 tisuće tokena) za zaključivanje i pozivanje alata u višekoračnim zadacima. Zasebno je najavljeno sedam novih internih modela, među njima MAI-Thinking-1, koji tvrtka opisuje kao svoj prvi model za zaključivanje, s 35 milijardi aktivnih parametara i kontekstom od 128 tisuća tokena, usmjeren na složene upute i generiranje koda. Uz njega su stigle i dorade modela za sliku, glas, kod i transkripciju. Potez se čita kao nastavak Microsoftova odmicanja od ovisnosti o OpenAI-jevim modelima, mjesecima nakon što su dvije tvrtke preslagale uvjete partnerstva.

Pitanje kontrole

Uz autonomiju agenata Microsoft je predstavio okvir MXC (Microsoft Execution Containers), koji programerima omogućuje da odrede čemu agent na uređaju smije pristupiti, izvršavajući kod u izoliranom okruženju na Windowsu, Linuxu i macOS-u. Najavljena je i zasebna OpenClaw aplikacija za postavljanje vlastitog ili povezivanje s postojećim agentima, također unutar izolacije. Okvir je u ranoj fazi, a vlastita dokumentacija upozorava da se njegovi profili zasad ne smiju smatrati sigurnosnom granicom. Time se otvara pitanje koje Microsoft nije razriješio: sustav koji čita poštu i samostalno upravlja kalendarom uvodi se prije nego što je dovršen mehanizam koji bi ga trebao obuzdati.

Windows kao Linux okruženje

Na strani razvojnog okruženja Windows 11 dobiva alate koji su dosad tražili zaobilazne putove. Coreutils for Windows, skup alata poput ls, grep i cat, sada radi izravno, bez WSL-a (Windows Subsystem for Linux), koji je dosad omogućavao pokretanje Linux distribucije (Ubuntu, Debian i slično) unutar Windowsa. Coreutils nije zamjena za WSL. Daje skup od preko 75 alata komandne linije, ali ne i Linux jezgru, paket-menadžer ni cijeli ekosustav. Za pravo Linux okruženje i dalje treba WSL. Coreutils samo uklanja trenje za one koji žele poznate Unix naredbe bez napuštanja Windowsa.

Majorana 2, kvantni iskorak

Izvan agentne priče, Microsoft je predstavio i Majoranu 2, novu generaciju kvantnog čipa za koju tvrdi da nosi kubite tisuću puta točnije od prethodnih, zahvaljujući novom materijalu temeljenom na olovu i drugim spojevima. Cilj praktičnog kvantnog računala tvrtka i dalje smješta u 2029.

Microsoft

Velik dio predstavljenoga još nije proizvod. Surface oprema stiže na američko tržište kasnije ove godine, Coreutils i razvojne konfiguracije dostupni su odmah, dok su Scout i Project Solara u kontroliranom testiranju s odabranim partnerima.