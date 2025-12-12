Suradnja Disneya i OpenAI-ja: moći ćete sami stvarati videe s Mickeyem Mouseom ili Darthom Vaderom

Trogodišnji sporazum omogućit će fanovima kreiranje videa s više od 200 likova putem alata Sora, dok Disney postaje jedan od ključnih investitora u OpenAI s ciljem razvoja novih proizvoda i iskustava

The Walt Disney Company i OpenAI objavili su ovoga tjedna sklapanje trogodišnjeg ugovora o licenciranju i partnerstvu. Prema uvjetima tog sporazuma, Disney će postati prvi veliki partner za licenciranje sadržaja na OpenAI-jevoj platformi za generiranje videa, Sora. Kompanija, koja inače vrlo oštro čuva autorska prava na svoje likove i intelektualno vlasništvo, a nisu joj strane niti tužbe, otvorit će prvi puta pristup javnosti – koja će moći stvarati vlastite "Disney" filmove putem Sore.

Uradi sam svoj Disney film

Na toj će platformi biti moguće generirati kratke video zapise za društvene mreže, koristeći bazu od više od 200 animiranih i kostimiranih likova te stvorenja iz Disneyjevih franšiza Marvel, Pixar i Star Wars. Osim samih likova, korisnicima će na raspolaganju biti kostimi, rekviziti, vozila i poznata okruženja, dok će se putem alata ChatGPT Images moći generirati i slike s licenciranim resursima. Početak rada ovih funkcija očekuje se početkom 2026. godine. Odabrani videozapisi koje kreiraju fanovi pomoću Sore bit će dostupni za gledanje u posebnoj selekciji na platformi Disney+.

Među likovima koji će biti dostupni za kreiranje sadržaja nalaze se ikone poput Mikija i Minnie Mouse, Lilo i Stitcha, likova iz Kralja lavova, Snježnog kraljevstva i Priče o igračkama, kao i Marvelovi junaci poput Iron Mana i Thora te likovi iz Ratova zvijezda poput Yode i Dartha Vadera. Važno je napomenuti da sporazum isključuje korištenje izgleda ili glasova stvarnih glumaca.

Ulaganje od milijardu dolara

Osim generativnih alata namijenjenih fanovima, Disney će postati jedan od glavnih korporativnih korisnika OpenAI-ja te njihov veliki investitor. Najavljeno je da će obaviti ulaganje u OpenAI u iznosu od jedne milijarde dolara, uz otvorenu mogućnost stjecanja dodatnih vlasničkih udjela.

Disney također planira koristiti API-je OpenAI-ja za izgradnju novih proizvoda, alata i iskustava, uključujući i ona za streaming servis Disney+, a implementirat će ChatGPT i za potrebe svojih zaposlenika.

Transakcija je još podložna pregovorima o konačnim uvjetima ugovora te potrebnim korporativnim i regulatornim odobrenjima. Izvršni direktori obiju kompanija, Robert Iger i Sam Altman, naglasili su zajedničku posvećenost odgovornom korištenju umjetne inteligencije. Sporazum uključuje stroge mjere za zaštitu sigurnosti korisnika, uključujući dobno primjerene politike i kontrole za sprječavanje stvaranja ilegalnog ili štetnog sadržaja. Obje strane obvezale su se na poštivanje prava vlasnika sadržaja i pojedinaca.