Prekinuti podmorski kabel ostavio dio Afrike bez pristupa Internetu

Prije desetak dana, 30. ožujka, došlo je do prekida rada jednog podmorskog komunikacijskog kabela koji spaja zemlje Zapadne Afrike s ostatkom svijeta. Nedaleko obale Mauritanije došlo je do pucanja internetskog kabela u vlasništvu kompanije African Coast to Europe (ACE), inače dijelom grupacije Oracle.

Slijedom toga stanovnici šest zemalja koje uvelike ovise o ovom načinu spajanja na Internet ostale su, dijelom ili u potpunosti, bez pristupa svjetskoj mreži. Sijera Leone, Mauritanija, Liberija, Gvineja Bisau, Gvineja i Gambija imale su problema u spajanju na Internet tijekom cijelog uskršnjeg vikenda.

Najviše je bila pogođena Mauritanija koja je ostala "offline" gotovo cijela dva dana, dok su manji problemi u pristupu Internetu zabilježeni i u još nekoliko susjednih zemalja, osim spomenutih.

Za sada nije poznato što je uzrokovalo pucanje kabela, a problemi u komunikacijskoj mreži otklonjeni su 1. travnja.

Riječ je bila o kabelu koji je dug više od 17.000 kilometara, a koji spaja zemlje Zapadne Afrike s Portugalom i Francuskom na sjeveru, te se proteže čak do Južnoafričke Republike. Potencijalni kapacitet prijenosa podataka mu je 5,12 Tbps, njegovim radom upravlja konzorcij od 19 telekoma, a u rad je pušten u prosincu 2012. godine.