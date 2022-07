Rusija najavljuje povlačenje s ISS-a nakon 2024. godine

Rusija je donijela službenu odluku – povući će se iz projekta Međunarodne svemirske postaje nakon kraja 2024. godine. Ta odluka stiže nedugo nakon što je s čela Roscosmosa smijenjen Dimitrij Rogozin, a na njegovo mjesto instaliran Jurij Borisov. Nakon odlaska kontroverznog Rogozina, koji je zapadu i NASA-i prijetio čak i rušenjem postaje, činilo se da će se suradnja među partnerima ipak nastaviti. Prije samo tjedan dana doznalo se da Rusi i Amerikanci namjeravaju tijekom naredne godine dijeliti prijevoz, odnosno zajednički prevoziti posade i ruskim i američkim raketama na postaju.

Ipak, novi šef Roscomsosa ovoga je tjedna predsjedniku Ruske federacije Vladimiru Putinu službeno priopćio kako je donesena odluka o izlasku iz zajedničkog projekta Međunarodne svemirske postaje, ali će do tada Rusija ispunjavati sve svoje obveze prema partnerima.

Čeka se službena obavijest

Službene potvrde te vijesti, u obliku najave NASA-i i partnerima o odlasku s ISS-a, za sada nema. Šef NASA-e Bill Nelson izjavio je kako su SAD predane nastavku održavanja ISS-a do 2030. godine, i to u suradnji s dosadašnjim partnerima. Nisu još, kaže, službeno dobili odluku ruske strane. Ipak, u američkoj svemirskoj agenciji već istražuju koje su im opcije u slučaju da se to stvarno dogodi.

Naime, prekidanje suradnje na ovom projektu nije nimalo jednostavno. Partneri su zajednički odgovorni za funkcioniranje postaje, ruski i američki moduli imaju jedinstvene zadaće, neophodne za opstojnost postaje, pa bi gašenje bilo kojeg dijela, ili ukidanje njegovih "usluga" značilo da postaja više ne može normalno funkcionirati. Primjerice, ruski segmenti, kontrolirani iz Roscosmosa, daju pogon i svojim motorima određuju orijentaciju te održavaju ISS u stabilnoj orbiti. Energiju za rad im daju, pak, američki solarni paneli.

Ne tako davno Rusi su na ISS poslali i filmsku ekipu te snimali kadrove igranog filma, prvog snimanog na tom mjestu

Podsjetimo, aktualni plan za umirovljenje Međunarodne svemirske postaje planira njezino deorbitiranje 2030. godine, ali pretpostavlja i da će SAD imati pristup barem jednoj usporedivoj, komercijalnoj, svemirskoj orbitalnoj postaji do 2028. godine.

Rusi isto tako najavljuju da će do 2024. godine početi sa sastavljanjem vlastite svemirske postaje, što je Borisov potvrdio prilikom objave o povlačenju s ISS-a.