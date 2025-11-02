Glazbeni izdavači se nagodili s AI tvrtkama, pa čak i dogovorili suradnju

Universal Music Group riješio je pravni spor s AI platformom Udio te sada zajedno rade na novoj usluzi, a istodobno ulaze i u savez s kompanijom Stability AI za razvoj profesionalnih kreativnih glazbenih alata

Sandro Vrbanus nedjelja, 2. studenog 2025. u 10:05

Universal Music Group, jedan od vodećih svjetskih nositelja autorskih prava u glazbenoj industriji, objavio je sklapanje strateškog sporazuma s platformom za stvaranje glazbe pomoću umjetne inteligencije, Udio. Ovim sporazumom, kako navode, "prvim takvim u industriji", tvrtke su riješile prethodni spor oko kršenja autorskih prava, odnosno nelicenciranog korištenja autorskih djela za treniranje glazbenih AI generatora.

Osim nagodbe, koja uključuje i pravičnu novčanu kompenzaciju (neobjavljenog iznosa), novi ugovori o licenciranju snimljene glazbe i izdavaštva osigurat će dodatne mogućnosti prihoda za umjetnike i autore pjesama unutar Universalovog sustava. Središnji dio suradnje dviju kompanije, pak, bit će nova komercijalna usluga koja bi trebala biti pokrenuta 2026. godine.

Platforma za korisnike 2026.

Nova pretplatnička usluga na Udio platformi bit će pogonjena naprednom generativnom AI tehnologijom, koja će biti trenirana isključivo na autoriziranoj i licenciranoj glazbi. Cilj je transformirati korisničko iskustvo i stvoriti licencirano i zaštićeno okruženje za "odgovorno prilagođavanje, streaming i dijeljenje glazbe". Najavljene značajke uključuju stvaranje glazbe glasom i stilom umjetnika (uz njihovo dopuštenje), kao i remiksiranje i spajanje pjesama uz pomoć generativne umjetne inteligencije.

Tijekom prijelaznog razdoblja, do lansiranja nove usluge, postojeća platforma Udio ostat će dostupna korisnicima, ali uz pojačane mjere kontrole. To uključuje rad unutar kontroliranog okruženja te implementaciju filtriranja, ugradnje digitalnih "otisaka prstiju" i sličnih mjera zaštite, prije pokretanja ažurirane usluge. Do daljnjega, pak Udio neće omogućavati preuzimanje generiranih skladbi stvoranih dosadašnjim modelima, što je također dio nagodbe.

Alati za profesionalce

U zasebnoj objavi, Universal je potvrdio i strateško savezništvo s tvrtkom Stability AI, specijaliziranom za multimodalnu generativnu umjetnu inteligenciju. Svrha tog je saveza razvoj nove generacije profesionalnih alata za stvaranje glazbe, osmišljenih kao podrška kreativnom procesu umjetnika, producenata i skladatelja.

Kroz ovo partnerstvo, timovi tvrtke Stability AI blisko će surađivati s UMG-om i njegovim umjetnicima kako bi istražili njihove potrebe i tehničke pristupe za alate nove generacije. Zajedno će prikupljati podatke o tome kako umjetnici usvajaju i koriste ove tehnologije te istraživati nove koncepte snimanja i skladanja.

Navedenim sporazumima i nagodbama, dakle, glazbeni izdavači pod kapom Universala dobivaju bolju zaštitu od neovlaštene upotrebe glazbe za treniranje AI modela, veću kontrolu, nove alate za skladanje uz pomoć AI-ja, dok će AI industrija malo "odahnuti" i s vrata skinuti veliku pravnu prijetnju koja je mogla, da je parnica otišla u drugom smjeru, dokrajčiti AI generatore glazbe.



