Venera je "ruski planet", kaže šef Roskosmosa

Znanstvenici s britanskog Kraljevskog astronomskog društva ovog su ponedjeljka objavili svoj rad u kojem izlažu teoriju o tome da je prisutnost molekula fosfana, veća od očekivane, u atmosferi Venere mogući znak izvanzemaljskog života. Nije prošao niti dan od tog otkrića, a prvi čovjek ruske svemirske agencije Roskosmos Dmitrij Rogozin se na ruskoj avijacijskoj konferenciji 2020 HeliRussia osvrnuo na to otkriće.

"Mi vjerujemo da je Venera 'ruski planet'", kazao je Rogozin za agenciju TASS, podsjećajući javnost da je upravo Rusija (točnije, Sovjetski Savez) bila prva koja je na Veneru poslala sondu. "Velika prednost koju je Sovjetski Savez ostvario nad konkurentima u istraživanju Venere doprinijela je tome da čak i Sjedinjene Američke Države Veneru zovu sovjetskim planetom", dodatno je istaknuto u priopćenju Roskosmosa.

Tko prvi, njegova – Venera?

Sovjeti su još 1961. na drugi planet Sunčevog sustava bili poslali sondu Venera 1, doduše ne u potpunosti uspješno. Nešto kasnije, 1966. godine na Veneru je tvrdo sletjela sonda Venera 3, dok je Venera 4 bila prva letjelica koja je ušla u atmosferu nekog drugog planeta, 1967. godine. Sonda Venera 7 na ovaj je planet uspješno meko sletjela 1970. godine, a ovakva su se lansiranja nastavila do sredine 80-ih godina sa sondama Venera 15 i 16. NASA je, za usporedbu, imala tek sedam misija usmjerenih ka ovom planetu.

Roskosmos stoga ima mnogo podataka o atmosferi Venere, za koju kažu kako su gotovo sigurni da ne može sadržavati život. Njihova nova misija trebala bi biti Venera-D, s planom lansiranja do kraja ovog desetljeća, uz sudjelovanje SAD-a. No, Rusi planiraju prema "svojoj Veneri" poslati i vlastitu sondu, koju planiraju razviti bez vanjskih suradnika iz SAD-a ili Europe. Planiraju istraživati tlo i atmosferu, te procese koji su doveli do klimatske katastrofe uzrokovane efektom staklenika na Veneri.

Ruski pogled na novo otkriće

Roskosmos kaže kako otkriće kemijskih supstanci u atmosferi koje bi mogle biti biomarkeri, i to iz daljine, teleskopima, ne može biti uvjerljiv dokaz za postojanje života. Vjerodostojni znanstveni podaci mogu se prikupiti samo istraživanjem na samom planetu, a u tome je SSSR bio prvi i jedini, poručili su iz ove agencije.