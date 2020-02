Više od 3.000 zaljubljenika u tehnologiju, znanost i umjetnost posjetilo Bug Future Show 2020

Sedmu godinu za redom u Zagrebu se okupilo preko tri tisuće zaljubljenika u tehnologiju na najvećem do sada Bug Future Showu. Prvi puta na novoj lokaciji, u kinu zagrebačkog Studentskog centra, najveći tehnološki show u regiji održao se pod motom "The Art of Science", a glavni su govornici, sukladno tome, bili hrvatski znanstvenici.

Bio je tu doc. dr. sc. Robert Kopal, data scientist i problem solver, dekan Visokog učilišta Effectus, koji je govorio o multidisciplinarnoj vještini analize podataka i rješavanja problema kroz te vještine. Timovi sastavljeni od pojedinaca koji se bave različitim područjima u današnje će vrijeme prije riješiti problem nego tim koji se sastoji samo od stručnjaka za analizu podataka. Osim matematike, znanost o podacima danas uključuje i one koji se bave filozofijom, umjetnošću, psihologijom i raznim drugim područjima znanosti.

Poznata meteorologinja s RTL Televizije, mag. phys. Dunja Mazzocco Drvar, održala je predavanje koje se bavilo se iznimno aktualnom tematikom klimatskih promjena. Upozorila je kako ćemo, kao civilizacija, vrlo vjerojatno hitno morati promijeniti prehrambene navike, prijeći na obnovljive izvore energije i održiv transport te tako smanjiti ispuštanje stakleničkih plinova u atmosferu. Kao motivaciju za te promjene možemo uzeti i činjenicu da ćemo se, ako ih ne uspijemo provesti, uskoro naći u svijetu bez kave, čokolade i mandarina.

Na pet održanih panel rasprava govorilo se o digitalnoj umjetnosti, nastupu hrvatskog startupa Iron Bull na najvećoj tehnološkoj priredbi na svijetu, CES-u u Las Vegasu, kao i o tehnologiji u domeni financija. Četvrtu godinu u nizu najkreativniji i najzaslužniji edukatori u državi dobili su status "učitelja-heroja".

Na panelu koji se bavio vrlo aktualnom temom 5G tehnologija i budućnošću ispunjenom 5G signalom sudjelovale su legende hrvatskog ICT sektora, Boris Sakač, Predrag Pale, Ivana Šoljan i Mladen Pejković. Panelom je moderirao član Uprave i glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije Hrvatskog Telekoma, Boris Drilo. Ljudi koji su doveli Internet u Hrvatsku, prvi mobilni Internet, ali i informatizirali Olimpijske igre govorili su o brzoj ekspanziji tehnologije i njezinom utjecaju na naše živote. Dotaknuli su se i primjeni tehnologija u sportu, čiji je cilj omogućiti pravednije natjecanje i točnije mjerenje rezultata, ali i omogućiti većem broju ljudi bolje i pravovremene informacije, kao i uživanje u sportskim priredbama. Na prošlim Olimpijskim igrama oko 90% posjetitelja sportskih natjecanja tom je prilikom koristilo mobitele, pa je očito da potreba za sve bržim "uranjanjem" u sport putem 5G tehnologija svakako postoji.

U Kinu SC danas su predstavljena i tri najuspješnija startupa s lanjskg natjecanja Idea Knockout. Uz već spomenuti Iron Bull koji je postigao zapažen uspjeh u Las Vegasu, publici su se predstavili Crickey, startup koji se bavi proizvodnjom proteina od kukaca, koji bi mogli biti budućnost prehrane za miliarde ljudi diljem svijeta. Posjetitelji su mogli više doznati i o projektu OrganoBox, čiji je cilj omogućiti lak uzgoj konoplje u kućnom okruženju (tamo gdje je to legalno).

Bug Future Show 2020 je održan pod generalnim pokroviteljstvom Hrvatskog Telekoma, a događanje su sponzorski podržali i Algebra, Infobip, Nissan, Njuškalo, Span, Trikoder i Zagrebačka banka.