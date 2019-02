Znanstvenici pojasnili što je udarilo u Mjesec tijekom pomrčine

21. siječnja u jutarnjim se satima po hrvatskom vremenu odvijao događaj poznat kao "krvavi Mjesec" – njegova potpuna pomrčina bila je jedina "zakazana" za ovu godinu pa su mnogi promatrači i astronomi u tim trenucima svoje kamere i teleskope imali uperene prema Zemljinom prirodnom satelitu. A imali su što i vidjeti.

Kako smo tada pisali, nešto je tijekom pomrčine udarilo u Mjesec dovoljno velikom snagom da bljesak bude vidljiv sa Zemlje, pa su ga mnogi i zabilježili. Skupina znanstvenika sa sveučilišta Antioquia u Kolumbiji prihvatila se posla i analizirala sve dostupne podatke o udaru ovog meteorita u Mjesec, pa su ih objavili u obliku znanstvenog članka.

Došli su do otkrića da je tijekom ove pomrčine zabilježeno najmanje dva udara meteorita, čije su lokacije i snage udara pokušali procijeniti. Meteorit koji je većina ljudi snimila, onaj u tada tamnijem dijelu Mjeseca, putovao je brzinom od oko 50.000 km/h (tj. 13 km/s uz mogućnost pogreške procjene). Udar se dogodio pod kutom manjim od 35,6°, a rezultirao je emitiranjem 4×106 J vidljive svjetlosti u trajanju od 0,3 sekunde.

To dovodi do snage udarca koja bi bila ekvivalent eksploziji 0,3 do 0,5 tona TNT-a. Daljnje kalkulacije kažu kako je meteorit vjerojatno imao masu između 7 i 40 kilograma te promjer od 10 do 27 centimetara. Ako su ove pretpostavke točne, može se očekivati da je na površini Mjeseca ostavio krater promjera od 5 do 10 metara (što je značajno manje od nekih prvih objavljenih procjena).

Znanstvenici napominju kako su njihove kalkulacije proizašle iz suradnje profesionalnih i astronoma amatera, te podcrtavaju važnost amaterskog promatranja svemira u modernoj astronomiji.