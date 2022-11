Amazon predstavio već 30. verziju svojeg dostavnog drona

Uskoro će se navršiti desetljeće otkako je Amazonov osnivač Jeff Bezos najavio da njegova kompanija planira pokrenuti dostavu paketa autonomnim dronovima. Od tada Amazonovi stručnjaci rade na razvoju vlastite letjelice koja bi im to omogućila, no do sada su uspjeli obaviti tek poneku testnu dostavu. Komercijalno lansiranje projekta autonomne dostave, u obliku pilot-projekta, najavljeno je za kraj ove godine, uz pomoć drona oznake MK27-2. Ta informacija plasirana je ovoga lipnja, no sada Amazon ima još vijesti iz iste domene, iako stanovnici dvaju mjesta u Kaliforniji i dalje ne dobivaju pakete zrakom do kućnog praga.

Brži, snažniji, tiši

Razvili su, naime, nekoliko dodatnih prototipova drona za dostavu, pa su "dogurali" već do rednog broja 30. Njihova nova dostavna multirotorska letjelica nosi oznaku MK30, a u komercijalnu bi upotrebu trebala biti uvedena 2024. godine. Napredna tehnologija omogućit će joj veći doseg, toleranciju na širi raspon temperatura i meteoroloških uvjeta, nove sigurnosne funkcije kao i mogućnost leta po kiši.

Dron MK27 ima mogućnost transporta paketa mase do 2,3 kilograma, a vrijeme od narudžbe do isporuke njime bi trebalo biti smanjeno na oko jedan sat. MK30, pak, imat će mogućnost prevesti i veće i teže pakete, uz cilj da se dostava obavlja u 30 minuta od narudžbe (računato u uvjetima na testnim područjima na kojima Amazon planira ovu uslugu prvo aktivirati).

Model MK30 koristi i posebno redizajnirane propelere, koji smanjuju razinu percipirane buke za 25%. Tu je i tehnologija pametnog izbjegavanja prirodnih prepreka, ljudi, životinja te drugih letjelica. Dozvolu za letove morat će im izdati američka agencija za avijaciju, FAA.