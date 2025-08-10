Hrvatski vojnici prošli obuku za dronove Bayraktar TB2

Krajem prošle godine Vlada RH odobrila je Ministarstvu obrane nabavku bespilotnih letjelica Bayraktar TB2, nakon što su Oružane snage Republike Hrvatske izradile taktičku studiju te iskazale potrebu za prioritetnom i hitnom nabavom takvog naoružanog besposadnog zrakoplovnog sustava. Ministarstvo obrane provelo je tada postupak javne nabave, a vrijednost ugovora za šest letjelica bila je, zajedno s opremom i uslugama, oko 95 milijuna dolara.

Prvi primjerak Bayraktara TB2 predstavljen je krajem srpnja na svečanom vojnom mimohod i taj ostaje u posjedu Hrvatske, a preostalih pet stići će tijekom kolovoza. Ovoga vikenda objavljeno je i da su prvi pripadnici Oružanih snaga uspješno završili obuku za nove besposadne sustave.

Što je Bayraktar TB2?

Bayraktar TB2 taktička je bespilotna letjelica dugog dometa koja može provoditi obavještajne, nadzorne, izviđačke te oružane napadačke misije. Proizvodi je turski Baykar, koji odnedavno surađuje i s domaćim startupom Orqa, pa će TB2 u budućnosti moći nositi i FPV dronove hrvatske proizvodnje.

Prvi TB2 na nedavno održanom mimohodu MORH

Platforma Bayraktar TB2 ima dizajn tijela integriranog s krilima i sa strukturom repa u obliku obrnutog slova V. Potisak stvara dvokraki propeler promjenjivog nagiba u konfiguraciji gurača, tj. smješten iza motora, a pokreće ga motor s unutarnjim izgaranjem. Tijelo letjelice izrađeno je od ugljikovih kompozita i aluminija.

Dron je dugačak je 6,5 metara i ima raspon krila 12 metara. Može ostati u zraku više od 24 sata (rekord mu je 27 sati i 3 minute), ima maksimalnu brzinu leta od oko 220 kilometara na sat. Proizvođač kao plafon leta navodi visinu od 22.000 stopa, odnosno 6,7 kilometara, no neslužbeno se spominje i maksimalna visina od čak 8,2 kilometra. Maksimalna masa polijetanja mu je do 700 kg, a nosivost iznosi do 150 kg.

Dron je opremljen sofisticiranim sustavima za izviđanje i navođenje, a može nositi različite vrste precizno navođenog naoružanja, uključujući projektile MAM-L i MAM-C. Hrvatska će dobiti letjelice opremljene elektrooptičkim kamerama za izviđanje, uključujući inicijalni komplet naoružanja. Dobit će i tehnologiju za dvostruku radio pokrivenost cjelokupnog teritorija Hrvatske u stacionarnoj i mobilnoj inačici.

Pripadnici #OSRH uspješno su završili obuku za nove besposadne sustave Hrvatske vojske Bayraktar TB2. 🇭🇷



Čestitamo svim pilotima, operaterima sustava i tehničarima koji su prošli obuku u Centru za obuku Baykar.



Prvi Bayraktar TB2 već je predstavljen na svečanom vojnom mimohodu,… pic.twitter.com/ki3GrIGXfj — MORH/MoD Croatia (@MORH_OSRH) August 9, 2025