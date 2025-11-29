Ročnici na temeljnom vojnom osposobljavanju učit će upravljati FPV dronovima

Od sljedeće godine započinje prihvat prvih ročnika u program temeljnog vojnog osposobljavanja, a jedan od vještina koju će tamo naučiti bit će i upravljanje dronovima domaće proizvodnje

Početak provođenja temeljnog vojnog osposobljavanja (TVO), koje se od sljedeće godine uvodi kao zamjena za nekadašnji vojni rok, podrazumijeva niz pripremnih aktivnosti kako bi sve bilo spremno za prihvat i neometan tijek obuke ročnika u vojarnama u Požegi, Slunju i Kninu, poručuju iz MORH-a. Sa svrhom što kvalitetnije i sadržajnije provedbe TVO-a za instruktore Bojne za temeljnu vojnu obuku, koji će obučavati buduće ročnike, provedena je obuka iz dvaju područja – samoobrane Krav Maga te radionica upotrebe simulatora za FPV dron.

Instruktori su radionicu vezanu za FPV dronove prošli na vojnom poligonu Gašinci u Gašincima od 19. do 28. studenoga. Potporu radionici pružili su predstavnici tvrtke Orqa iz Osijeka, čiji se dronovi odnedavno nalaze u operativnoj uporabi u Oružanim snagama Republike Hrvatske. Polaznici radionice upoznati su s taktičko-tehničkim značajkama različitih vrsta dronova te njihovom namjenom.

SRV Marko Babić/ZOD

Veći dio radionice bio je posvećen simulatoru upravljanja dronovima, a polaznici su imali priliku pokazati stečena znanja i vještine korištenja simulatora koji su instalirani na lokacijama provedbe temeljnog vojnog osposobljavanja. U završnom dijelu radionice demonstrirano je letenje dronom. Tom su prigodom i polaznici radionice mogli upravljati dronom te praktično primijeniti znanja stečena na simulatorima koja će od sljedeće godine prenositi ročnicima na temeljnom vojnom osposobljavanju.