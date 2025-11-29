Ročnici na temeljnom vojnom osposobljavanju učit će upravljati FPV dronovima

Od sljedeće godine započinje prihvat prvih ročnika u program temeljnog vojnog osposobljavanja, a jedan od vještina koju će tamo naučiti bit će i upravljanje dronovima domaće proizvodnje

Sandro Vrbanus subota, 29. studenog 2025. u 19:02
📷 SRV Marko Babić/ZOD
SRV Marko Babić/ZOD

Početak provođenja temeljnog vojnog osposobljavanja (TVO), koje se od sljedeće godine uvodi kao zamjena za nekadašnji vojni rok, podrazumijeva niz pripremnih aktivnosti kako bi sve bilo spremno za prihvat i neometan tijek obuke ročnika u vojarnama u Požegi, Slunju i Kninu, poručuju iz MORH-a. Sa svrhom što kvalitetnije i sadržajnije provedbe TVO-a za instruktore Bojne za temeljnu vojnu obuku, koji će obučavati buduće ročnike, provedena je obuka iz dvaju područja – samoobrane Krav Maga te radionica upotrebe simulatora za FPV dron.

Instruktori su radionicu vezanu za FPV dronove prošli na vojnom poligonu Gašinci u Gašincima od 19. do 28. studenoga. Potporu radionici pružili su predstavnici tvrtke Orqa iz Osijeka, čiji se dronovi odnedavno nalaze u operativnoj uporabi u Oružanim snagama Republike Hrvatske. Polaznici radionice upoznati su s taktičko-tehničkim značajkama različitih vrsta dronova te njihovom namjenom.

📷 SRV Marko Babić/ZOD
SRV Marko Babić/ZOD

Veći dio radionice bio je posvećen simulatoru upravljanja dronovima, a polaznici su imali priliku pokazati stečena znanja i vještine korištenja simulatora koji su instalirani na lokacijama provedbe temeljnog vojnog osposobljavanja. U završnom dijelu radionice demonstrirano je letenje dronom. Tom su prigodom i polaznici radionice mogli upravljati dronom te praktično primijeniti znanja stečena na simulatorima koja će od sljedeće godine prenositi ročnicima na temeljnom vojnom osposobljavanju.



