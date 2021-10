Volocopterov veliki dostavni dron obavio prvi javni let

Njemački Volocopter o svojem VoloDroneu govori već gotovo dvije godine, a sada smo doživjeli i da je ova letjelica obavila prvi pravi, javni, pokazni let. On se dogodio protekloga utorka u Hamburgu, u sklopu događanja ITS World Congress 2021. Let je trajao oko tri minute, pri čemu je VoloDrone poletio, u simulaciji gradske dostave postigao visinu od 22 metra te sigurno sletio na tlo. Cijelo vrijeme u sebi je imao teret postavljen na standardnu Euro paletu, kako bi demonstrirao mogućnosti prijevoza tereta.

Moćna letjelica

Ovaj bi zračni dostavni dron trebao u budućnosti biti integriran u veću logističku i dostavnu mrežu, pa je iz tog razloga u Volocopter početkom prošle godine uložio i njemački DB Schenker te tako postao njihov strateški partner.

U ovaj dron stane standardna Euro paleta. Kako bi se reklo - "humans for scale"

VoloDrone je opremljen s čak 18 rotora, a u zrak može ponijeti teret mase do 200 kilograma, dok ukupna masa letjelice prilikom polijetanja može iznositi do 600 kg. U promjeru je širok 2,15, a u visinu mjeri 2,15 metara. Doseg s jednim punjenjem baterija iznosi mu 40 kilometara, uz najvišu brzinu leta od 110 km/h i krstareću od 80 km/h. Ovotjedni demo let bio je prvi javni prikaz mogućnosti ove letjelice, a iz kompanije napominju i da će ona u komercijalnoj inačici biti opremljena i automatikom – što znači da će, čak i kada nije u vidnom polju operatera, moći autonomno letjeti do zacrtanog joj cilja.

Gradska dostava zrakom i kopnom

U pokaznom letu sudjelovao je i DB Schenker, prikazom mogućnosti dostave u "posljednjem kilometru". Naime, kada je VoloDrone dostavio testni teret na paleti, radnici ove logističke kompanije premjestili su ga u električni dostavni bicikl Cargo Bike, koji ga je potom, na ekološki prihvatljiv način, mogao prevesti dalje do krajnje destinacije.

Misija Volocoptera je izgraditi prvu na svijetu transportnu mrežu koja će biti u isto vrijeme održiva i skalabilna, a omogućit će prijevoz putnika svojim zračnim taksijima i tereta dronovima poput ovoga za velike gradove diljem svijeta. Osim letjelica, kompanija radi i na ekosustavu, koji će uključivati letjelice, postaje za slijetanje i polijetanje, kao i softversku digitalnu infrastrukturu za upravljanje cijelim sustavom. Kad je riječ o vremenskim rokovima, Nijemci najavljuju da bi sve moglo biti lansirano na tržište u narednih dvije do tri godine.