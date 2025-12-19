Test: tko ne bude plaćao Facebook, moći će na njemu podijeliti samo dva linka – mjesečno

Nekim je korisnicima Facebooka stigla obavijest o tome da će im se ograničiti broj dijeljenja linkova koji vode na vanjske stranice, a žele li ukloniti to ograničenje, morat će plaćati plavu kvačicu

Meta, krovna kompanija koja u vlasništvu ima Facebook, Instagram i WhatsApp, započela je prilično kontroverzni eksperiment. On, kako se može vidjeti po screenshotima nekih od korisnika, ograničava broj vanjskih poveznica koje se smiju podijeliti na profilima. Prema svjedočanstvima koja su se pojavila ovih dana, testiranjem su obuhvaćeni korisnici koji koriste "profesionalni način rada" (Professional Mode) te Facebook stranice, dok obični privatni profili i medijski izdavači (za sada) nisu pogođeni ovim promjenama.

Još uvijek eksperiment

Korisnici uključeni u test dobili su obavijesti da će, počevši od 16. prosinca, moći objaviti samo dvije organske objave s vanjskim poveznicama mjesečno. Za slučaj da ipak žele putem svojih profila dijeliti više od dvije poveznice na mjesec, moraju se pretplatiti na uslugu Meta Verified, odnosno platiti verifikacijsku "plavu kvačicu". Cijena pretplate za taj nevjerojatno koristan dodatak iznosi 14,99 eura mjesečno, a osim uklanjanja limita na poveznice, korisnicima donosi i bolju korisničku podršku.

Iz Mete su potvrdili da je riječ o ograničenom testu kojim žele provjeriti donosi li mogućnost dijeljenja objava s linkovima veću vrijednost pretplatnicima. Drugim riječima, žele vidjeti jesu li korisnici spremni plaćati pretplatu kako bi mogli objavljivati što i koliko žele. Iz kompanije ne otkrivaju koliko je korisnika zahvaćeno testom niti koliko će dugo eksperiment trajati.

Iako je ograničenje unutar testa strogo, postoje određene iznimke unutar pravila. Restrikcija na linkove se odnosi isključivo na organske objave na zidu vlastitog profila, dok dijeljenje poveznica u komentarima i dalje ostaje neograničeno i besplatno. Također, affiliate linkovi (poveznice za partnersku prodaju) i dijeljenje linkova između Metinih platformi, poput Instagrama i WhatsAppa, izuzeti su iz ovog limita od dvije poveznice mjesečno.

S pravne strane, nije sasvim jasno niti kako bi ova odluka prošla kod europskih regulatora. Naime, oni su već prigovarali Meti za njihov program plaćene verifikacije i pretplate kojom se ukida prikaz oglasa, a nedavno su i kaznili konkurentski X upravo zbog prodaje verifikacijske plave kvačice svima, čime se korisnike dovodi u zabunu.