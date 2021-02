Društvena mreža Parler ponovno online nakon mjesec dana

Američka je društvena mreže Parler nakon mjesec dana ponovno u pogonu, a izabran je i novi privremeni izvršni direktor, jedan od osnivača desničarske skupine Tea Party Patriots, Mark Meckler.

Kako prenosi TechCrunch, stranica će trenutno biti dostupna samo postojećim korisnicima, no od sljedećeg tjedna postaje otvorena za nove registracije. Tijekom prvog prijavljivanja nakon privremenog gašenja mreže, korisnici će ustanoviti da su njihove stare objave i svi sadržaji, uklonjeni. Razlog čišćenja objava nije poznat, no korisnik Donk_Enby arhivirao je sve objave, ali ne s namjerom da ih se vrati na mrežu. Neki su se poznati korisnici platforme, poput voditelja Fox Newsa Sean Hannityja, već vratili objavljivanju, no računi pojedinih poznatih osoba i dalje ostaju prazni.

Navodi se kako nova stranica Parlera koristi održivu, neovisnu tehnologiju i ne oslanja se na Big Tech za svoje poslovanje. Novi host stranice je SkySilk koji, kako su rekli u izjavi, ugošćuje Parler zbog svog stava o slobodi govora. Navodi se da će Parler, vjerojatno zbog previše ekstremizma, koristiti ljudske i AI moderatore da bi sadržaj koji se objavljuje imali pod kontrolom, što će im vjerojatno poći za rukom budući da im je aplikacija i dalje zabranjena na Google Play trgovini i App Storeu.

Nakon što je John Matze smijenjen od strane vlastitog odbora, ulogu izvršnog direktora ispunit će Mark Meckler, suosnivač Tea Party Patriotsa, skupine uvjerenih protivnika Obamacarea i velikih obožavatelja hidroksiklorokina u liječenju Covida-19. Mecklerova je skupina promovirala „America's Frontline Doctors“, desničarsku političku organizaciju koja se usprotivila protuepidemijskim mjerama. Podsjećamo da su Tea Party Patriots bili i jedni od organizatora „Marša za spas Amerike“ koji je upravo vodio do nereda na Kapitolu.