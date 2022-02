Facebook Reels – kopija TikToka dostupna u gotovo cijelom svijetu

Za slučaj da niste u svojoj mobilnoj aplikaciji to već primijetili, iz Mete su i službeno potvrdili da će Reels, dodatka s Instagrama koji izgleda poput TikToka, biti aktivan i na Facebooku globalno

Meta, krovna kompanija koja stoji iza Facebooka i Instagrama, potvrdila je da se njihova opcija kratkih videa, Reels, nastanila i na Facebook. Ovih dana ona je postala aktivna korisnicima diljem svijeta, pa tako i u Hrvatskoj, a iz Mete kažu kako je sada njome pokriveno više od 150 novih država.

Reels je zapravo unaprijeđena verzija Storiesa, također se nalazi u vrhu Facebookove mobilne aplikacije na iOS-u i Androidu, a omogućava kreiranje i dijeljenje kratkih video isječaka. Kao razlog za njezino širenje navedena je činjenica da polovina vremena provedenoga na Facebooku i Instagramu otpada upravo na gledanje videa, a Reelsi su tamo daleko najbrže rastući format.

Osim što su sada postali globalno dostupnima, Reels na Facebooku omogućavaju kreatorima sadržaja nove načine dopiranja do gledatelja, ali i dodatnu zaradu. Naime, Meta je u sklopu svojeg milijardu dolara vrijednog programa poticanja autora, odlučila odabranim kreatorima Reelsa platiti i do 35 tisuća američkih dolara na mjesec, ako njihovi Reels video zapisi budu dovoljno gledani. Ovaj program do sada je bio baziran na američko tržište i polučio je dobre rezultate, pa će ga Meta sada proširiti na još tržišta.

Reels posvuda

Povrh toga, onima koji će snimati i dijeliti svoje Reelse, Meta najavljuje i kako će njihovi uratci moći biti i izravno monetizirani putem oglasa. Na video zapisima će biti vidljivi poluprozirni oglasni banneri, a autori će s Metom dijeliti zaradu od prikaza oglasa na ovaj način. Oglašavanje unutar Reelsa bit će za većinu tržišta aktivirano sredinom ožujka.

Facebookove će mobilne aplikacije omogućiti i nekoliko novih opcija za uređivanje Reelsa, njihovo snimanje u trajanju do 60 sekundi, a kako ih gledatelji nikako ne bi mogli izbjeći – prikazivat će im se unutar sekcije Storiesa, u kartici Watch inače rezerviranoj za duže video isječke, među Grupama, na vrhu Feeda, kao i unutar Feeda, gdje će ih algoritmi s vremena na vrijeme preporučivati korisnicima.