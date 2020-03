Facebook sada izrađuje 3D fotografije iz bilo kojeg izvora

Mogućnost snimanja i postavljanja 3D fotografija na Facebook postoji već dvije godine, no do sada je podržavala samo fotografije snimljene nekim mobitelima. Bili su to modeli iPhonea X ili noviji (uz Portrait Mode), kao i Android uređaji s najmanje dvije kamere. Podaci o trodimenzionalnom smještaju predmeta u kadru dobivani su iz dubinske slike dobivene naprednim sustavima kamera, no taj posao sada može preuzeti i umjetna inteligencija – pa je stoga po novome moguće 3D fotke dobiti s većeg broja mobitela.

Facebook je na svojem AI blogu pojasnio kako ovaj sustav funkcionira. Ukratko, bilo koja "obična" 2D fotografija sada se može dati njihovom algoritmu na obradu kako bi postala 3D zapis. To se odnosi na one koje sada snimite mobitelom, ali čak i na neke stare fotografije koje možda imate pohranjene na uređaju.

Umjetno stvaranje dubine

Za isticanje objekata u prvom planu i njihovo razlikovanje od pozadine zadužena je neuronska računalna mreža, trenirana na milijunima javno dostupnih fotografija s najrazličitijim snimljenim scenama.

Sve što korisnik treba učiniti jest na svojem mobitelu pokrenuti uobičajeno postavljanje objave na Facebook, a kao tip objave odabrati "3D Photo". Nakon toga snima se fotografija ili se odabire neka postojeća iz galerije, a Facebook sve drugo obavlja samostalno kroz samo nekoliko sekundi. Rezultati će varirati kvalitetom, no fotografije će u svakom slučaju biti nešto atraktivnije i intereaktivnije za one koji će ih na društvenoj mreži vidjeti.